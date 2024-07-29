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В Совфеде призвали вернуть в школы одну из дисциплин
В Совфеде призвали вернуть в школы одну из дисциплин - РИА Новости, 29.07.2024
В Совфеде призвали вернуть в школы одну из дисциплин
Необходимо вернуть в школы дисциплину "Экология" для воспитания в детях сознательного отношения к природе, уроки можно проводить в формате выездных уроков или... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:05
2024-07-29T12:05
2024-07-29T12:47
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Необходимо вернуть в школы дисциплину "Экология" для воспитания в детях сознательного отношения к природе, уроки можно проводить в формате выездных уроков или походов, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Возвращение школьной дисциплины "Экология" позволит ребятам больше понимать и осознавать важность соблюдения правил по охране и сбережению окружающей среды. Безусловно, в некоторых школах есть интересные внеурочные занятия, где ребята помимо освоения материала в классе, также осваивают практику в лесу или походах, однако зачастую этот предмет проходят вскользь в рамках биологии и географии. Нам важно, чтобы помимо важнейшего национального проекта "Экология" и закона "Об охране окружающей среды" также было школьное экологическое просвещение", - сказала Косихина. Сенатор убеждена, что сам предмет можно проводить не только в стенах школы, но также в парках или лесу, если школа находится рядом, а также в походах под присмотром преподавателей, прошедших аттестацию. "Это очень важное и необходимое направление, реализация которого поможет наибольшему числу граждан узнать больше об экологической ситуации в стране, а также природоохранной сфере. Нам необходимо воспитывать в детях сознательность и необходимость бережного отношения к природе, недопустимости оставления мусора за пределами специализированных баков и выброса отходов в реки, озера и другие водные объекты", - резюмировала парламентарий.
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В Совфеде призвали вернуть в школы одну из дисциплин
Сенатор Косихина призвала вернуть в школы уроки экологии
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Необходимо вернуть в школы дисциплину "Экология" для воспитания в детях сознательного отношения к природе, уроки можно проводить в формате выездных уроков или походов, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
«
"Возвращение школьной дисциплины "Экология" позволит ребятам больше понимать и осознавать важность соблюдения правил по охране и сбережению окружающей среды. Безусловно, в некоторых школах есть интересные внеурочные занятия, где ребята помимо освоения материала в классе, также осваивают практику в лесу или походах, однако зачастую этот предмет проходят вскользь в рамках биологии и географии. Нам важно, чтобы помимо важнейшего национального проекта "Экология" и закона "Об охране окружающей среды" также было школьное экологическое просвещение", - сказала Косихина.
Сенатор убеждена, что сам предмет можно проводить не только в стенах школы, но также в парках или лесу, если школа находится рядом, а также в походах под присмотром преподавателей, прошедших аттестацию.
"Это очень важное и необходимое направление, реализация которого поможет наибольшему числу граждан узнать больше об экологической ситуации в стране, а также природоохранной сфере. Нам необходимо воспитывать в детях сознательность и необходимость бережного отношения к природе, недопустимости оставления мусора за пределами специализированных баков и выброса отходов в реки, озера и другие водные объекты", - резюмировала парламентарий.