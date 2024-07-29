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Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании - РИА Новости, 29.07.2024
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18:51 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/domen-1962779078.html
Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании
Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании - РИА Новости, 29.07.2024
Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании
Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:51
2024-07-29T18:51
татьяна бакальчук
андрей воробьев
рамзан кадыров
ситуация вокруг wildberries
происшествия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости. Так, согласно информации сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО "РВБ". Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний. В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
https://ria.ru/20240729/timati-1962718439.html
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татьяна бакальчук, андрей воробьев, рамзан кадыров, ситуация вокруг wildberries, происшествия
Татьяна Бакальчук, Андрей Воробьев, Рамзан Кадыров, Ситуация вокруг Wildberries, Происшествия
Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании

Домен Wildberries перешел к совместной с Russ компании РВБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, согласно информации сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО "РВБ". Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний.
Рэпер Тимур Юнусов - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Тимати призвал прекратить рейдерский захват Wildberries
Вчера, 15:39
В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.
Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
Рамзан Кадыров во время встречи с Владиславом Бакальчуком - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о ситуации вокруг Wildberries
23 июля, 19:24
 
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