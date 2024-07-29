https://ria.ru/20240729/domen-1962779078.html
Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании
Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании - РИА Новости, 29.07.2024
Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании
Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:51
2024-07-29T18:51
2024-07-29T18:51
татьяна бакальчук
андрей воробьев
рамзан кадыров
ситуация вокруг wildberries
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292721_0:38:3506:2010_1920x0_80_0_0_121eafddc71190ca088d0c703a7d9954.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости. Так, согласно информации сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО "РВБ". Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний. В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.
https://ria.ru/20240729/timati-1962718439.html
https://ria.ru/20240723/kreml-1961558504.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292721_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_1a9253902396b548880fe7165dda9ec7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна бакальчук, андрей воробьев, рамзан кадыров, ситуация вокруг wildberries, происшествия
Татьяна Бакальчук, Андрей Воробьев, Рамзан Кадыров, Ситуация вокруг Wildberries, Происшествия
Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании
Домен Wildberries перешел к совместной с Russ компании РВБ
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, согласно информации сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО "РВБ". Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев
подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров
встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову
изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук
рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.
Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.