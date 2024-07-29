https://ria.ru/20240729/domen-1962779078.html

Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании

Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании - РИА Новости, 29.07.2024

Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании

Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:51

2024-07-29T18:51

2024-07-29T18:51

татьяна бакальчук

андрей воробьев

рамзан кадыров

ситуация вокруг wildberries

происшествия

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ, заметил корреспондент РИА Новости. Так, согласно информации сервиса для проверки доменных имен Whois+, администратором домена является ООО "РВБ". Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний. В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже стало известно, что РВБ в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также заявила о начале бракоразводного процесса и о том, что ее муж, хоть ему и принадлежит 1% акций компании, не участвует в управлении бизнесом. При этом Бакальчук сказал РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.

https://ria.ru/20240729/timati-1962718439.html

https://ria.ru/20240723/kreml-1961558504.html

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татьяна бакальчук, андрей воробьев, рамзан кадыров, ситуация вокруг wildberries, происшествия