https://ria.ru/20240729/devochka-1962796772.html

Найденную под Архангельском двухлетнюю девочку поместили в реанимацию

Найденную под Архангельском двухлетнюю девочку поместили в реанимацию - РИА Новости, 29.07.2024

Найденную под Архангельском двухлетнюю девочку поместили в реанимацию

Пропавшая в воскресенье вечером двухлетняя девочка сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей, сообщил губернатор Архангельской области Александр... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:34

2024-07-29T20:34

2024-07-29T21:20

происшествия

архангельская область

россия

плесецкий район

александр цыбульский

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МУРМАНСК, 29 июл — РИА Новости. Пропавшая в воскресенье вечером двухлетняя девочка сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в Telegram-канале."За судьбу двухлетней Саши Яблоковой из Плесецкого округа весь вчерашний вечер и ночь переживали, наверное, все жители Архангельской области. К поиску подключились спасатели, волонтеры отряда "ЛизаАлерт" и поискового отряда "Север", просто неравнодушные жители", — написал он.По словам главы региона, в поисках задействовали технику МЧС России, в том числе арктический вертолет МИ-8, совершивший свой первый "боевой" вылет и позволивший специалистам и волонтерам оперативно добраться до места происшествия."Сейчас девочка находится под наблюдением специалистов. По словам врачей, за время наблюдения каких-либо серьезных травм и повреждений не выявлено. В течение суток Саша пробудет в реанимации, затем ее переведут в детское отделение", — пояснил Цыбульский.В воскресенье сообщалось, что спасатели МЧС разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области. Она пропала во время вечерней прогулки во дворе дома. Ночью ребенка обнаружили в 1,3 километра от поселка.

https://ria.ru/20240728/malchik-1962519187.html

https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html

архангельская область

россия

плесецкий район

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происшествия, архангельская область, россия, плесецкий район, александр цыбульский