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В Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку - РИА Новости, 29.07.2024
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04:52 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/devochka-1962590900.html
В Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
В Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку - РИА Новости, 29.07.2024
В Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
Пропавшая в Архангельской области двухлетняя девочка найдена, она жива, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:52
2024-07-29T04:52
происшествия
архангельская область
россия
плесецкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пропавшая в Архангельской области двухлетняя девочка найдена, она жива, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. В воскресенье сообщалось, что спасатели МЧС РФ разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области, к поискам привлекали вертолет и кинологов. Она пропала во время вечерней прогулки во дворе дома. "МЧС России: пропавшая двухлетняя девочка в Архангельской области найдена. Она жива", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240724/devochka-1961715446.html
архангельская область
россия
плесецкий район
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происшествия, архангельская область, россия, плесецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельская область, Россия, Плесецкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

МЧС: в Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку, она жива

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пропавшая в Архангельской области двухлетняя девочка найдена, она жива, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
В воскресенье сообщалось, что спасатели МЧС РФ разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области, к поискам привлекали вертолет и кинологов. Она пропала во время вечерней прогулки во дворе дома.
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"МЧС России: пропавшая двухлетняя девочка в Архангельской области найдена. Она жива", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАрхангельская областьРоссияПлесецкий районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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