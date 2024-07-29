https://ria.ru/20240729/devochka-1962590900.html

В Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

В Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку - РИА Новости, 29.07.2024

В Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

Пропавшая в Архангельской области двухлетняя девочка найдена, она жива, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T04:52

2024-07-29T04:52

2024-07-29T04:52

происшествия

архангельская область

россия

плесецкий район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пропавшая в Архангельской области двухлетняя девочка найдена, она жива, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. В воскресенье сообщалось, что спасатели МЧС РФ разыскивают двухлетнюю девочку в Плесецком районе Архангельской области, к поискам привлекали вертолет и кинологов. Она пропала во время вечерней прогулки во дворе дома. "МЧС России: пропавшая двухлетняя девочка в Архангельской области найдена. Она жива", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240724/devochka-1961715446.html

архангельская область

россия

плесецкий район

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происшествия, архангельская область, россия, плесецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)