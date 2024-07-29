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Глава Хабаровского края раскритиковал строительство школ в регионе - РИА Новости, 29.07.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
15:30 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/demeshiny-1962715420.html
Глава Хабаровского края раскритиковал строительство школ в регионе
Глава Хабаровского края раскритиковал строительство школ в регионе - РИА Новости, 29.07.2024
Глава Хабаровского края раскритиковал строительство школ в регионе
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин раскритиковал строительство новых школ в регионе. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:30
2024-07-29T15:30
хабаровский край
хабаровский край
россия
дмитрий демешин
владимир путин
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин раскритиковал строительство новых школ в регионе. "Я езжу по региону и вижу реальное состояние нашего образования. Программа строительства новых школ фактически провалена. Учреждения, которые можно завести в федеральные программы, туда не заводятся. А чиновники, работающие годами, этого не видят", — написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что правительство выделяет на это средства, идёт навстречу федеральный центр. Но Хабаровский край эти средства не осваивает. По его словам, нет жёсткого контроля и реальных шагов по улучшению условий, модернизации оборудования, улучшению учебной среды. "Мне стыдно за такой подход от тех, кто должен служить государству и нашим людям. Возникает ощущение, что кто-то делает это специально. Жду подробного отчета от Виктории Георгиевны Хлебниковой, министра образования и науки Хабаровского края, о том, почему это произошло. Будем разбираться, кто и что делал на своих местах. И менять кардинально работу правительства, глав муниципалитетов", — заключил врио губернатора региона. Демешин, который с весны 2020 года занимал пост генпрокурора России по Дальневосточному федеральному округу, был 15 мая назначен президентом России Владимиром Путиным на должность врио губернатора края. Его предшественник Михаил Дегтярев стал 14 мая министром спорта РФ. Партия "Единая Россия" выдвинула Демешина кандидатом на должность губернатора. На прошлой неделе врио губернатора региона сообщил, что подал в краевой избирком документы для регистрации своей кандидатуры на должность главы региона.
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хабаровский край, россия, дмитрий демешин, владимир путин, михаил дегтярев, единая россия
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Единая Россия

Глава Хабаровского края раскритиковал строительство школ в регионе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин раскритиковал строительство новых школ в регионе.
"Я езжу по региону и вижу реальное состояние нашего образования. Программа строительства новых школ фактически провалена. Учреждения, которые можно завести в федеральные программы, туда не заводятся. А чиновники, работающие годами, этого не видят", — написал Демешин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что правительство выделяет на это средства, идёт навстречу федеральный центр. Но Хабаровский край эти средства не осваивает. По его словам, нет жёсткого контроля и реальных шагов по улучшению условий, модернизации оборудования, улучшению учебной среды.
«
"Мне стыдно за такой подход от тех, кто должен служить государству и нашим людям. Возникает ощущение, что кто-то делает это специально. Жду подробного отчета от Виктории Георгиевны Хлебниковой, министра образования и науки Хабаровского края, о том, почему это произошло. Будем разбираться, кто и что делал на своих местах. И менять кардинально работу правительства, глав муниципалитетов", — заключил врио губернатора региона.
Демешин, который с весны 2020 года занимал пост генпрокурора России по Дальневосточному федеральному округу, был 15 мая назначен президентом России Владимиром Путиным на должность врио губернатора края. Его предшественник Михаил Дегтярев стал 14 мая министром спорта РФ. Партия "Единая Россия" выдвинула Демешина кандидатом на должность губернатора. На прошлой неделе врио губернатора региона сообщил, что подал в краевой избирком документы для регистрации своей кандидатуры на должность главы региона.
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Хабаровский крайХабаровский крайРоссияДмитрий ДемешинВладимир ПутинМихаил ДегтяревЕдиная Россия
 
 
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