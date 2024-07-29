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В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС - РИА Новости, 29.07.2024
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04:07 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/chs-1962589097.html
В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС
В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС - РИА Новости, 29.07.2024
В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС
Режим ЧС сняли в Углегорском районе Сахалина после ликвидации последствий циклона, сообщил мэр муниципального образования Федор Филин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:07
2024-07-29T04:07
происшествия
углегорский район
сахалин
углегорск
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Режим ЧС сняли в Углегорском районе Сахалина после ликвидации последствий циклона, сообщил мэр муниципального образования Федор Филин в Telegram-канале. "Дал распоряжение снять в районе режим ЧС", – написал мэр. В настоящее время продолжается восстановление участка автодороги Углегорск – Шахтерск. В выходные дни на трассе произошло разрушение части дорожного полотна, проезд возможен по одной полосе. Режим ЧС в Углегорском районе действовал с прошлого понедельника. Сильные дожди в течение двух дней подтопили в муниципалитете десятки частных и многоквартирных домов, часть приусадебных участков и несколько социальных учреждений. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Углегорский район доставили 10 тепловых пушек и пять мотопомп из резерва области для осушения пострадавших объектов.
https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html
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происшествия, углегорский район, сахалин, углегорск, валерий лимаренко, россия
Происшествия, Углегорский район, Сахалин, Углегорск, Валерий Лимаренко, Россия
В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС

В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС при ликвидации последствий циклона

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПобережье на Сахалинской области
Побережье на Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Побережье на Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Режим ЧС сняли в Углегорском районе Сахалина после ликвидации последствий циклона, сообщил мэр муниципального образования Федор Филин в Telegram-канале.
"Дал распоряжение снять в районе режим ЧС", – написал мэр.
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В настоящее время продолжается восстановление участка автодороги Углегорск – Шахтерск. В выходные дни на трассе произошло разрушение части дорожного полотна, проезд возможен по одной полосе.
Режим ЧС в Углегорском районе действовал с прошлого понедельника. Сильные дожди в течение двух дней подтопили в муниципалитете десятки частных и многоквартирных домов, часть приусадебных участков и несколько социальных учреждений. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Углегорский район доставили 10 тепловых пушек и пять мотопомп из резерва области для осушения пострадавших объектов.
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ПроисшествияУглегорский районСахалинУглегорскВалерий ЛимаренкоРоссия
 
 
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