https://ria.ru/20240729/chs-1962589097.html

В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС

В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС - РИА Новости, 29.07.2024

В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС

Режим ЧС сняли в Углегорском районе Сахалина после ликвидации последствий циклона, сообщил мэр муниципального образования Федор Филин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T04:07

2024-07-29T04:07

2024-07-29T04:07

происшествия

углегорский район

сахалин

углегорск

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Режим ЧС сняли в Углегорском районе Сахалина после ликвидации последствий циклона, сообщил мэр муниципального образования Федор Филин в Telegram-канале. "Дал распоряжение снять в районе режим ЧС", – написал мэр. В настоящее время продолжается восстановление участка автодороги Углегорск – Шахтерск. В выходные дни на трассе произошло разрушение части дорожного полотна, проезд возможен по одной полосе. Режим ЧС в Углегорском районе действовал с прошлого понедельника. Сильные дожди в течение двух дней подтопили в муниципалитете десятки частных и многоквартирных домов, часть приусадебных участков и несколько социальных учреждений. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Углегорский район доставили 10 тепловых пушек и пять мотопомп из резерва области для осушения пострадавших объектов.

https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html

https://ria.ru/20240728/bashkiriya-1962560105.html

углегорский район

сахалин

углегорск

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происшествия, углегорский район, сахалин, углегорск, валерий лимаренко, россия