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В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС
В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС - РИА Новости, 29.07.2024
В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС
Режим ЧС сняли в Углегорском районе Сахалина после ликвидации последствий циклона, сообщил мэр муниципального образования Федор Филин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:07
2024-07-29T04:07
2024-07-29T04:07
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Режим ЧС сняли в Углегорском районе Сахалина после ликвидации последствий циклона, сообщил мэр муниципального образования Федор Филин в Telegram-канале. "Дал распоряжение снять в районе режим ЧС", – написал мэр. В настоящее время продолжается восстановление участка автодороги Углегорск – Шахтерск. В выходные дни на трассе произошло разрушение части дорожного полотна, проезд возможен по одной полосе. Режим ЧС в Углегорском районе действовал с прошлого понедельника. Сильные дожди в течение двух дней подтопили в муниципалитете десятки частных и многоквартирных домов, часть приусадебных участков и несколько социальных учреждений. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Углегорский район доставили 10 тепловых пушек и пять мотопомп из резерва области для осушения пострадавших объектов.
https://ria.ru/20240728/molniya-1962541954.html
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Происшествия, Углегорский район, Сахалин, Углегорск, Валерий Лимаренко, Россия
В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС
В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС при ликвидации последствий циклона