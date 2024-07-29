https://ria.ru/20240729/chp-1962614442.html

Шесть человек пропали без вести после ЧП на Беломорканале

Шесть человек пропали без вести после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 29.07.2024

Шесть человек пропали без вести после ЧП на Беломорканале

Шесть человек пропали без вести после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщил главк МЧС по Карелии. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:46

2024-07-29T09:46

2024-07-29T10:47

происшествия

чп на беломорканале

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Шесть человек пропали без вести после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщил главк МЧС по Карелии."В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, пострадали девять человек, из них спасены трое (в том числе один ребенок). Судьба шестерых человек неизвестна", — говорится в релизе.В поисках участвуют 76 спасателей и 19 единиц техники. Приводятся в готовность аэромобильные группировки Невского спасательного центра и карельского главка МЧС, а также вертолет Ми-8, добавили в ведомстве.По информации главы республики Артура Парфенчикова, между 10-м и 11-м шлюзом в Надвоицах размыло временную перемычку, которую установили на время реконструкции. Об аварии стало известно в 06:34 мск. На место направились 50 спасателей карельского главка МЧС и 65 — из республиканской поисково-спасательной службы. Приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф.В Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240726/damba-1962274079.html

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происшествия, чп на беломорканале