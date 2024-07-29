https://ria.ru/20240729/bulgakov-1962741542.html

Следствие продолжает устанавливать соучастников по делу генерала Булгакова

Следствие продолжает устанавливать соучастников по делу генерала Булгакова - РИА Новости, 29.07.2024

Следствие продолжает устанавливать соучастников по делу генерала Булгакова

Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления по уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова о... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:01

2024-07-29T17:01

2024-07-29T17:01

происшествия

россия

дмитрий булгаков

московский городской суд

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления по уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова о поставках пайков по завышенным ценам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы защиты на продление ареста фигурантам дела Булгакова – топ-менеджменту АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК). В ходе заседания стало известно, что речь идет о поставке 9 миллионов наборов по завышенной на 1,3 миллиарда рублей цене. "Продолжают устанавливаться соучастники преступления и обстоятельства совершения преступлений", - заявила прокурор.

https://ria.ru/20240727/bulgakov-1962327379.html

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происшествия, россия, дмитрий булгаков, московский городской суд, дело экс-замминистра обороны булгакова