https://ria.ru/20240729/bulgakov-1962723327.html

Ущерб по делу Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей

Ущерб по делу Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.07.2024

Ущерб по делу Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей

В уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова речь идет об ущербе на сумму более миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:54

2024-07-29T15:54

2024-07-29T16:56

происшествия

дмитрий булгаков

дело экс-замминистра обороны булгакова

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова речь идет об ущербе на сумму более миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний Мосгорсуда. "Были поставлены свыше девяти миллионов наборов (индивидуальных пайков. — Прим. ред.) по завышенной цене на 1,3 миллиарда рублей", — зачитала материалы дела судья Людмила Смолкина. Мосгорсуд рассматривал жалобы защиты на продление ареста фигурантам дела — топ-менеджменту АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК). В последний раз обвиняемым продлили срок содержания под стражей до 18 сентября. Сегодня суд признал это решение законным.Как заявил адвокат Александра Михайленко, АО ГПК не получало 1,3 миллиарда рублей, о которых заявляет следствие.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг питания для нужд Минобороны. Вину они не признают.Как сообщали в суде, в заключенных с Минобороны контрактах были заведомо завышены расходы на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора.В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, интересы АО ГПК лоббировал Булгаков. На минувшей неделе генерала арестовали и поместили в СИЗО "Бутырка". Булгаков занимал пост замминистра обороны с июля 2010 года по сентябрь 2022-го, в министерстве он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

https://ria.ru/20240729/peskov-1962662470.html

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происшествия, дмитрий булгаков, дело экс-замминистра обороны булгакова, министерство обороны рф (минобороны рф), россия