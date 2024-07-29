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Ущерб по делу Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.07.2024
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15:54 29.07.2024 (обновлено: 16:56 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/bulgakov-1962723327.html
Ущерб по делу Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей
Ущерб по делу Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 29.07.2024
Ущерб по делу Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей
В уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова речь идет об ущербе на сумму более миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:54
2024-07-29T16:56
происшествия
дмитрий булгаков
дело экс-замминистра обороны булгакова
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова речь идет об ущербе на сумму более миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний Мосгорсуда. "Были поставлены свыше девяти миллионов наборов (индивидуальных пайков. — Прим. ред.) по завышенной цене на 1,3 миллиарда рублей", — зачитала материалы дела судья Людмила Смолкина. Мосгорсуд рассматривал жалобы защиты на продление ареста фигурантам дела — топ-менеджменту АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК). В последний раз обвиняемым продлили срок содержания под стражей до 18 сентября. Сегодня суд признал это решение законным.Как заявил адвокат Александра Михайленко, АО ГПК не получало 1,3 миллиарда рублей, о которых заявляет следствие.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг питания для нужд Минобороны. Вину они не признают.Как сообщали в суде, в заключенных с Минобороны контрактах были заведомо завышены расходы на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора.В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, интересы АО ГПК лоббировал Булгаков. На минувшей неделе генерала арестовали и поместили в СИЗО "Бутырка". Булгаков занимал пост замминистра обороны с июля 2010 года по сентябрь 2022-го, в министерстве он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240729/peskov-1962662470.html
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происшествия, дмитрий булгаков, дело экс-замминистра обороны булгакова, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Происшествия, Дмитрий Булгаков, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Ущерб по делу Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей

В деле Булгакова девять миллионов пайков были поставлены по завышенной цене

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков
Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Колчин
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Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова речь идет об ущербе на сумму более миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний Мосгорсуда.
"Были поставлены свыше девяти миллионов наборов (индивидуальных пайков. — Прим. ред.) по завышенной цене на 1,3 миллиарда рублей", — зачитала материалы дела судья Людмила Смолкина.
Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Путину доложили о ситуации с арестом экс-замглавы Минобороны Булгакова
Вчера, 12:54
Мосгорсуд рассматривал жалобы защиты на продление ареста фигурантам дела — топ-менеджменту АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК). В последний раз обвиняемым продлили срок содержания под стражей до 18 сентября. Сегодня суд признал это решение законным.
Как заявил адвокат Александра Михайленко, АО ГПК не получало 1,3 миллиарда рублей, о которых заявляет следствие.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг питания для нужд Минобороны. Вину они не признают.
Как сообщали в суде, в заключенных с Минобороны контрактах были заведомо завышены расходы на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, интересы АО ГПК лоббировал Булгаков. На минувшей неделе генерала арестовали и поместили в СИЗО "Бутырка". Булгаков занимал пост замминистра обороны с июля 2010 года по сентябрь 2022-го, в министерстве он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Юрист: экс-замминистра обороны Булгакова могут лишить звания Героя России
27 июля, 03:17
 
ПроисшествияДмитрий БулгаковДело экс-замминистра обороны БулгаковаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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