https://ria.ru/20240729/britaniya-1962675977.html

Британия впервые выбыла из десятки промышленных лидеров, уступив России

Британия впервые выбыла из десятки промышленных лидеров, уступив России - РИА Новости, 29.07.2024

Британия впервые выбыла из десятки промышленных лидеров, уступив России

Великобритания выбыла из десятки ведущих промышленных стран, тогда как Россия заняла в ней восьмое место, пишет газета Times со ссылкой на данные организации... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:29

2024-07-29T13:29

2024-07-29T13:59

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великобритания

россия

в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Великобритания выбыла из десятки ведущих промышленных стран, тогда как Россия заняла в ней восьмое место, пишет газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, объединяющей британских производителей. "Великобритания впервые покинула список десяти ведущих стран — промышленных производителей в мире на фоне "перекройки контуров" глобальной экономики <…> Великобритания опустилась ниже Мексики и России", — говорится в статье. Издание приводит данные за 2022 год. Согласно им, Британия занимает 12-е место среди крупнейших промышленных экономик — на четыре позиции ниже, чем годом ранее. При этом Россия, наоборот, поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства. На этом фоне в Make UK призвали к выработке долгосрочной промышленной стратегии для поддержки производственного сектора экономики.Первое место в списке занял Китай, за ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония.

https://ria.ru/20240708/ekonomika-1958283343.html

https://ria.ru/20240703/rossiya-1957117946.html

великобритания

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экономика, великобритания, россия, в мире