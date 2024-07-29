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Британия впервые выбыла из десятки промышленных лидеров, уступив России - РИА Новости, 29.07.2024
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13:29 29.07.2024 (обновлено: 13:59 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/britaniya-1962675977.html
Британия впервые выбыла из десятки промышленных лидеров, уступив России
Британия впервые выбыла из десятки промышленных лидеров, уступив России - РИА Новости, 29.07.2024
Британия впервые выбыла из десятки промышленных лидеров, уступив России
Великобритания выбыла из десятки ведущих промышленных стран, тогда как Россия заняла в ней восьмое место, пишет газета Times со ссылкой на данные организации... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:29
2024-07-29T13:59
экономика
великобритания
россия
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Великобритания выбыла из десятки ведущих промышленных стран, тогда как Россия заняла в ней восьмое место, пишет газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, объединяющей британских производителей. "Великобритания впервые покинула список десяти ведущих стран — промышленных производителей в мире на фоне "перекройки контуров" глобальной экономики &lt;…&gt; Великобритания опустилась ниже Мексики и России", — говорится в статье. Издание приводит данные за 2022 год. Согласно им, Британия занимает 12-е место среди крупнейших промышленных экономик — на четыре позиции ниже, чем годом ранее. При этом Россия, наоборот, поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства. На этом фоне в Make UK призвали к выработке долгосрочной промышленной стратегии для поддержки производственного сектора экономики.Первое место в списке занял Китай, за ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония.
https://ria.ru/20240708/ekonomika-1958283343.html
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экономика, великобритания, россия, в мире
Экономика, Великобритания, Россия, В мире
Британия впервые выбыла из десятки промышленных лидеров, уступив России

Times: Британия впервые выбыла из списка десяти ведущих промышленных стран

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Великобритания выбыла из десятки ведущих промышленных стран, тогда как Россия заняла в ней восьмое место, пишет газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, объединяющей британских производителей.
"Великобритания впервые покинула список десяти ведущих стран — промышленных производителей в мире на фоне "перекройки контуров" глобальной экономики <…> Великобритания опустилась ниже Мексики и России", — говорится в статье.
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Издание приводит данные за 2022 год. Согласно им, Британия занимает 12-е место среди крупнейших промышленных экономик — на четыре позиции ниже, чем годом ранее. При этом Россия, наоборот, поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства.
На этом фоне в Make UK призвали к выработке долгосрочной промышленной стратегии для поддержки производственного сектора экономики.
Первое место в списке занял Китай, за ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония.
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