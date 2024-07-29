Эксперт прокомментировал процесс создания коллективной валюты БРИКС
Эксперт Толорая: создание коллективной валюты БРИКС идет со скрипом
Стела стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Процесс создания коллективной валюты БРИКС, создания системы платежных средств для торговли внутри объединения идет со скрипом, наиболее логичный путь тут – это переход на некую нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
«
"Все страны БРИКС заинтересованы в дедолларизации, но в разной степени заинтересованности в этом. Понимаете ли, дело в том, что все финансисты мира учились по американским учебникам, поэтому все они свято верят, что долларовая система – есть самое лучшее, что было изобретено человечеством", - сказал он.
Холодный расчет: Россия и Китай готовят удар по доллару
25 марта, 08:00
По этой же причине, по его словам, "с таким скрипом идет процесс создания коллективной валюты БРИКС, создания системы платежных средств для торговли внутри объединения".
«
"Скорее всего, наиболее логичный путь тут – это переход на некую нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты, хотя и это все, как показывает практика, не так легко", - подчеркнул собеседник агентства.
Впрочем, заметил Толорая, "сегодня сдвиг в сознании тех, кто свято верит в непоколебимость доллара, все-таки происходит".
«
"Все больше стран начинают осознавать выгоду от присоединения к процессу, который идет на смену системе, основанной на господстве американской валюты и финансовых учреждений, созданных США и их союзниками. Процесс этот, однако, не быстрый, сколько на него уйдет времени, сказать трудно", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.