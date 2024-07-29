https://ria.ru/20240729/briks-1962601593.html

Эксперт прокомментировал процесс создания коллективной валюты БРИКС

Эксперт прокомментировал процесс создания коллективной валюты БРИКС - РИА Новости, 29.07.2024

Эксперт прокомментировал процесс создания коллективной валюты БРИКС

Процесс создания коллективной валюты БРИКС, создания системы платежных средств для торговли внутри объединения идет со скрипом, наиболее логичный путь тут – это РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:33

2024-07-29T08:33

2024-07-29T08:33

сша

брикс

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Процесс создания коллективной валюты БРИКС, создания системы платежных средств для торговли внутри объединения идет со скрипом, наиболее логичный путь тут – это переход на некую нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "Все страны БРИКС заинтересованы в дедолларизации, но в разной степени заинтересованности в этом. Понимаете ли, дело в том, что все финансисты мира учились по американским учебникам, поэтому все они свято верят, что долларовая система – есть самое лучшее, что было изобретено человечеством", - сказал он. По этой же причине, по его словам, "с таким скрипом идет процесс создания коллективной валюты БРИКС, создания системы платежных средств для торговли внутри объединения". "Скорее всего, наиболее логичный путь тут – это переход на некую нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты, хотя и это все, как показывает практика, не так легко", - подчеркнул собеседник агентства. Впрочем, заметил Толорая, "сегодня сдвиг в сознании тех, кто свято верит в непоколебимость доллара, все-таки происходит". "Все больше стран начинают осознавать выгоду от присоединения к процессу, который идет на смену системе, основанной на господстве американской валюты и финансовых учреждений, созданных США и их союзниками. Процесс этот, однако, не быстрый, сколько на него уйдет времени, сказать трудно", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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https://ria.ru/20240606/ekspert-1951063230.html

https://ria.ru/20240729/briks-1962586320.html

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сша, брикс