https://ria.ru/20240729/briks-1962597333.html

Эксперт назвал БРИКС механизмом преодоления противоречий

Эксперт назвал БРИКС механизмом преодоления противоречий - РИА Новости, 29.07.2024

Эксперт назвал БРИКС механизмом преодоления противоречий

БРИКС - тот механизм, который позволяет государствам-членам объединения преодолевать существующие между ними противоречия, даже если они, казалось бы,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:14

2024-07-29T07:14

2024-07-29T07:14

георгий толорая

брикс

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. БРИКС - тот механизм, который позволяет государствам-членам объединения преодолевать существующие между ними противоречия, даже если они, казалось бы, непримиримые, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "БРИКС как раз тот механизм, который позволяет существующие сложности между его членами грамотно преодолевать", - сказал он. "Знаете, я много раз участвовал в самых различных мероприятиях с теми же китайцами и индийцами. Так вот, по отдельности они нередко говорят друг о друге всякие гадости. Но, когда мы собираемся вместе, разногласия как-то уходят на второй план", - добавил собеседник агентства. По его словам, решая общие проблемы, "мы не зацикливаемся на противоречиях, не зацикливаемся на конфликтах". И этот позитив, заметил он, оказывает большое влияние на взаимоотношения в целом. "Когда в рамках БРИКС обсуждаешь какие-то общие проблемы, то вдруг получается, что легче решаются даже те, которые казались непримиримыми. Возможность общения дорогого стоит", - подчеркнул Толорая.

https://ria.ru/20240728/briks-1962532630.html

https://ria.ru/20240727/briks-1962325217.html

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георгий толорая, брикс, в мире