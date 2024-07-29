https://ria.ru/20240729/briks-1962593337.html

Эксперт рассказал о преимуществах членства России в БРИКС

Эксперт рассказал о преимуществах членства России в БРИКС - РИА Новости, 29.07.2024

Эксперт рассказал о преимуществах членства России в БРИКС

Благодаря членству в БРИКС Россия лучше узнала своих партнеров по альянсу, ведь до тех пор мы общались друг с другом в основном через западные структуры, заявил РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T05:26

2024-07-29T05:26

2024-07-29T05:26

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Благодаря членству в БРИКС Россия лучше узнала своих партнеров по альянсу, ведь до тех пор мы общались друг с другом в основном через западные структуры, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "Перво-наперво за годы членства в БРИКС был достигнут прогресс в узнавании друг друга с точки зрения партнерства и бизнеса. Потому что до БРИКС мы общались, мы знали друг друга в основном через западные структуры. Смотрели на своих партнеров по альянсу через очки Международного валютного фронда, Всемирного банка и через статистику ООН, а не напрямую", - сказал он. "Начав общаться напрямую, мы стали создавать многосторонние проекты, которые раньше были невозможны. Особенно это заметно в области науки и технологий. Без БРИКС все это было бы немыслимо", - добавил собеседник агентства. Заметно увеличилось, по его словам, количество сделок и обороты в области торговли. "Благодаря тому, что БРИКС облегчил решение многих вопросов, способствовал унификации стандартов, процедур, в том числе таможенных", - подчеркнул он. Причем выгоды от членства в БРИКС, заметил Толорая, получили и другие члены альянса, "но лишь в разной степени".

https://ria.ru/20240728/briks-1962532630.html

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россия, георгий толорая, брикс, всемирный банк, оон, в мире