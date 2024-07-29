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БРИКС не является антизападным альянсом, заявил эксперт - РИА Новости, 29.07.2024
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03:17 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/briks-1962586320.html
БРИКС не является антизападным альянсом, заявил эксперт
БРИКС не является антизападным альянсом, заявил эксперт - РИА Новости, 29.07.2024
БРИКС не является антизападным альянсом, заявил эксперт
Несмотря на то, что БРИКС создавался как противовес Западу, альянс не назвать антизападным, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T03:17
2024-07-29T03:17
в мире
россия
георгий толорая
брикс
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что БРИКС создавался как противовес Западу, альянс не назвать антизападным, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "Хотя БРИКС создавался как противовес Западу, антизападным альянсом его не назовешь", - сказал он. "В конце концов, из всех членов объединения лишь Россия находится сейчас в прямой конфронтации с Западом. Это - существенный момент, о котором нельзя забывать", - добавил собеседник агентства. Объединение, по его словам, "в принципе не исключает того, чтобы включать и страны Запада, но на своих условиях, как один из своих элементов, но не как доминирующую силу". "Просто же исключать западные государства, на основании того, что в прошлом они были колонизаторами, неправильно. Это противоречит самому духу БРИКС", - подчеркнул Толорая. "Условие для членства в этом клубе одно – соблюдение его правил, его уставов. Пока, однако, сама суть политики западных стран, развязавших санкционную войну против России и ее друзей, противоречит основам БРИКС. Ведь одно из требований к партнерам БРИКС - не присоединяться к санкциям против его членов", - заключил он.
https://ria.ru/20240729/briks-1962584616.html
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в мире, россия, георгий толорая, брикс
В мире, Россия, Георгий Толорая, БРИКС
БРИКС не является антизападным альянсом, заявил эксперт

Эксперт Толорая: БРИКС нельзя назвать антизападным альянсом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПеред совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Перед совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Перед совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Несмотря на то, что БРИКС создавался как противовес Западу, альянс не назвать антизападным, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
"Хотя БРИКС создавался как противовес Западу, антизападным альянсом его не назовешь", - сказал он.
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"В конце концов, из всех членов объединения лишь Россия находится сейчас в прямой конфронтации с Западом. Это - существенный момент, о котором нельзя забывать", - добавил собеседник агентства.
Объединение, по его словам, "в принципе не исключает того, чтобы включать и страны Запада, но на своих условиях, как один из своих элементов, но не как доминирующую силу".
"Просто же исключать западные государства, на основании того, что в прошлом они были колонизаторами, неправильно. Это противоречит самому духу БРИКС", - подчеркнул Толорая.
"Условие для членства в этом клубе одно – соблюдение его правил, его уставов. Пока, однако, сама суть политики западных стран, развязавших санкционную войну против России и ее друзей, противоречит основам БРИКС. Ведь одно из требований к партнерам БРИКС - не присоединяться к санкциям против его членов", - заключил он.
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