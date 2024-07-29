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Около 30 стран захотели вступить в БРИКС, заявил эксперт - РИА Новости, 29.07.2024
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02:32 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/briks-1962584616.html
Около 30 стран захотели вступить в БРИКС, заявил эксперт
Около 30 стран захотели вступить в БРИКС, заявил эксперт - РИА Новости, 29.07.2024
Около 30 стран захотели вступить в БРИКС, заявил эксперт
Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС, уже около 30 государств захотели вступить в альянс, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T02:32
2024-07-29T02:32
в мире
георгий толорая
брикс
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС, уже около 30 государств захотели вступить в альянс, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "Вступление новых членов придало объединению импульс. Чего греха таить, после первого десятилетия своего существования БРИКС начал терять динамику, вышел, что называется, на плато. В его рамках стало мало новых инициатив, мало сдвигов, имели место и определенные внутренние противоречия",- сказал он. "Новая геополитическая ситуация, начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного мира вызвал такой интерес к БРИКС, что много стран захотели в него вступить",- добавил собеседник агентства. Очередь в альянс, по его словам, насчитывает уже около 30 государств. "Являясь сейчас выразителем интересов глобального большинства, БРИКС теперь должен начать превращаться в площадку для создания новой глобальной политико-экономической системы",- подчеркнул Толорая.
https://ria.ru/20240728/briks-1962532630.html
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в мире, георгий толорая, брикс
В мире, Георгий Толорая, БРИКС
Около 30 стран захотели вступить в БРИКС, заявил эксперт

Эксперт Толорая: новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС, уже около 30 государств захотели вступить в альянс, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
"Вступление новых членов придало объединению импульс. Чего греха таить, после первого десятилетия своего существования БРИКС начал терять динамику, вышел, что называется, на плато. В его рамках стало мало новых инициатив, мало сдвигов, имели место и определенные внутренние противоречия",- сказал он.
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"Новая геополитическая ситуация, начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного мира вызвал такой интерес к БРИКС, что много стран захотели в него вступить",- добавил собеседник агентства.
Очередь в альянс, по его словам, насчитывает уже около 30 государств.
"Являясь сейчас выразителем интересов глобального большинства, БРИКС теперь должен начать превращаться в площадку для создания новой глобальной политико-экономической системы",- подчеркнул Толорая.
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В миреГеоргий ТолораяБРИКС
 
 
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