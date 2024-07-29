https://ria.ru/20240729/briks-1962584616.html

Около 30 стран захотели вступить в БРИКС, заявил эксперт

Около 30 стран захотели вступить в БРИКС, заявил эксперт - РИА Новости, 29.07.2024

Около 30 стран захотели вступить в БРИКС, заявил эксперт

Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС, уже около 30 государств захотели вступить в альянс, заявил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T02:32

2024-07-29T02:32

2024-07-29T02:32

в мире

георгий толорая

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959289411_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_c1b738c6b1c5ff0b22c96be1ed1d2517.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Новая геополитическая ситуация вызвала интерес к БРИКС, уже около 30 государств захотели вступить в альянс, заявил РИА Новости исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. "Вступление новых членов придало объединению импульс. Чего греха таить, после первого десятилетия своего существования БРИКС начал терять динамику, вышел, что называется, на плато. В его рамках стало мало новых инициатив, мало сдвигов, имели место и определенные внутренние противоречия",- сказал он. "Новая геополитическая ситуация, начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного мира вызвал такой интерес к БРИКС, что много стран захотели в него вступить",- добавил собеседник агентства. Очередь в альянс, по его словам, насчитывает уже около 30 государств. "Являясь сейчас выразителем интересов глобального большинства, БРИКС теперь должен начать превращаться в площадку для создания новой глобальной политико-экономической системы",- подчеркнул Толорая.

https://ria.ru/20240728/briks-1962532630.html

https://ria.ru/20240728/briks-1962461674.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, георгий толорая, брикс