Рейтинг@Mail.ru
Боррель призвал уважать итоги выборов в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 29.07.2024 (обновлено: 11:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/borrel-1962615982.html
Боррель призвал уважать итоги выборов в Венесуэле
Боррель призвал уважать итоги выборов в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
Боррель призвал уважать итоги выборов в Венесуэле
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X призвал уважать результаты президентских выборов в Венесуэле и заявил о важности полной прозрачности... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:55
2024-07-29T11:08
в мире
венесуэла
сша
чили
жозеп боррель
николас мадуро
евросоюз
выборы президента венесуэлы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X призвал уважать результаты президентских выборов в Венесуэле и заявил о важности полной прозрачности избирательного процесса. "Народ Венесуэлы мирно и большим числом проголосовал по вопросу будущего своей страны. Их волю необходимо уважать. Обеспечение полной прозрачности электорального процесса, в том числе детального подсчета голосов и доступа к протоколам голосования на избирательных участках, имеет жизненно важное значение", - написал Боррель. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. В США выразили серьезное беспокойство тем, что опубликованные результаты выборов "не отражают волю и голоса" народа страны. Глава МИД Чили заявил, что страна воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей. Власти Перу и Коста-Рики также отказались признать победу действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах в стране.
https://ria.ru/20240729/peru-1962609247.html
венесуэла
сша
чили
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, чили, жозеп боррель, николас мадуро, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, США, Чили, Жозеп Боррель, Николас Мадуро, Евросоюз, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Боррель призвал уважать итоги выборов в Венесуэле

Боррель заявил о важности полной прозрачности избирательного процесса

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X призвал уважать результаты президентских выборов в Венесуэле и заявил о важности полной прозрачности избирательного процесса.
«
"Народ Венесуэлы мирно и большим числом проголосовал по вопросу будущего своей страны. Их волю необходимо уважать. Обеспечение полной прозрачности электорального процесса, в том числе детального подсчета голосов и доступа к протоколам голосования на избирательных участках, имеет жизненно важное значение", - написал Боррель.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.
В США выразили серьезное беспокойство тем, что опубликованные результаты выборов "не отражают волю и голоса" народа страны. Глава МИД Чили заявил, что страна воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей. Власти Перу и Коста-Рики также отказались признать победу действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах в стране.
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций
Вчера, 09:25
 
В миреВенесуэлаСШАЧилиЖозеп БоррельНиколас МадуроЕвросоюзВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала