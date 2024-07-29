Боррель призвал уважать итоги выборов в Венесуэле
Боррель заявил о важности полной прозрачности избирательного процесса
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X призвал уважать результаты президентских выборов в Венесуэле и заявил о важности полной прозрачности избирательного процесса.
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"Народ Венесуэлы мирно и большим числом проголосовал по вопросу будущего своей страны. Их волю необходимо уважать. Обеспечение полной прозрачности электорального процесса, в том числе детального подсчета голосов и доступа к протоколам голосования на избирательных участках, имеет жизненно важное значение", - написал Боррель.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.
В США выразили серьезное беспокойство тем, что опубликованные результаты выборов "не отражают волю и голоса" народа страны. Глава МИД Чили заявил, что страна воздержится от признания итогов выборов в Венесуэле до выводов международных наблюдателей. Власти Перу и Коста-Рики также отказались признать победу действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах в стране.