https://ria.ru/20240729/blogery-1962731389.html

Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН

Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН - РИА Новости, 29.07.2024

Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН

Поправка об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:23

2024-07-29T16:23

2024-07-29T16:23

общество

технологии

россия

максут шадаев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_4f9821d933cd36ab309cb579cfc3d7c2.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поправка об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, касается и каналов на YouTube; если блогеры не сообщат о себе в РКН, им будет запрещено размещать рекламу, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект - ред.). На YouTube тоже, если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России, то ты обязан (исполнять требования - ред.)", - сообщил Шадаев. Ранее в понедельник комитет по информполитике Госдумы одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор. Тогда же комитет одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. В реестр соцсетей Роскомнадзора входит 15 площадок с аудиторией от полумиллиона россиян в сутки. В него входят "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.

https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html

https://ria.ru/20240729/proekt-1962709251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, госдума рф