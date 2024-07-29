https://ria.ru/20240729/blogery-1962731389.html
Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН
Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН - РИА Новости, 29.07.2024
Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН
Поправка об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:23
2024-07-29T16:23
2024-07-29T16:23
общество
технологии
россия
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_4f9821d933cd36ab309cb579cfc3d7c2.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поправка об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, касается и каналов на YouTube; если блогеры не сообщат о себе в РКН, им будет запрещено размещать рекламу, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект - ред.). На YouTube тоже, если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России, то ты обязан (исполнять требования - ред.)", - сообщил Шадаев. Ранее в понедельник комитет по информполитике Госдумы одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор. Тогда же комитет одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. В реестр соцсетей Роскомнадзора входит 15 площадок с аудиторией от полумиллиона россиян в сутки. В него входят "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.
https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html
https://ria.ru/20240729/proekt-1962709251.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f10660b9dd9297864b1f3161b4caafc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube, Госдума РФ
Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН
Шадаев: поправка об обязанности блогеров подавать данные в РКН коснется YouTube
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поправка об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, касается и каналов на YouTube; если блогеры не сообщат о себе в РКН, им будет запрещено размещать рекламу, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект - ред.). На YouTube тоже, если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России, то ты обязан (исполнять требования - ред.)", - сообщил Шадаев.
Ранее в понедельник комитет по информполитике Госдумы одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор.
Тогда же комитет одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице.
В реестр соцсетей Роскомнадзора входит 15 площадок с аудиторией от полумиллиона россиян в сутки.
В него входят "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.