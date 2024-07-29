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Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН - РИА Новости, 29.07.2024
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16:23 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/blogery-1962731389.html
Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН
Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН - РИА Новости, 29.07.2024
Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН
Поправка об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:23
2024-07-29T16:23
общество
технологии
россия
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
госдума рф
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поправка об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, касается и каналов на YouTube; если блогеры не сообщат о себе в РКН, им будет запрещено размещать рекламу, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект - ред.). На YouTube тоже, если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России, то ты обязан (исполнять требования - ред.)", - сообщил Шадаев. Ранее в понедельник комитет по информполитике Госдумы одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор. Тогда же комитет одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. В реестр соцсетей Роскомнадзора входит 15 площадок с аудиторией от полумиллиона россиян в сутки. В него входят "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.
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общество, технологии, россия, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube, Госдума РФ
Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН

Шадаев: поправка об обязанности блогеров подавать данные в РКН коснется YouTube

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поправка об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, одобренная комитетом Госдумы по информполитике, касается и каналов на YouTube; если блогеры не сообщат о себе в РКН, им будет запрещено размещать рекламу, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект - ред.). На YouTube тоже, если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России, то ты обязан (исполнять требования - ред.)", - сообщил Шадаев.
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28 июня, 15:45
Ранее в понедельник комитет по информполитике Госдумы одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор.
Тогда же комитет одобрил поправку, согласно которой отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице.
В реестр соцсетей Роскомнадзора входит 15 площадок с аудиторией от полумиллиона россиян в сутки.
В него входят "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy.
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ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeГосдума РФ
 
 
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