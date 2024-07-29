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Lufthansa отменила рейсы в Бейрут до 30 июля - РИА Новости, 29.07.2024
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11:44 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/bejrut-1962640731.html
Lufthansa отменила рейсы в Бейрут до 30 июля
Lufthansa отменила рейсы в Бейрут до 30 июля - РИА Новости, 29.07.2024
Lufthansa отменила рейсы в Бейрут до 30 июля
Авиакомпании Lufthansa Group - Lufthansa, Swiss и Eurowings - отменили рейсы в Бейрут и обратно до 30 июля включительно на фоне угрозы эскалации конфликта между РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:44
2024-07-29T11:44
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
биньямин нетаньяху
хезболла
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Авиакомпании Lufthansa Group - Lufthansa, Swiss и Eurowings - отменили рейсы в Бейрут и обратно до 30 июля включительно на фоне угрозы эскалации конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Lufthansa Group Томас Яхнов. "В связи с текущими событиями на Ближнем Востоке авиакомпании Lufthansa Group приняли решение приостановить полеты в Бейрут до 30 июля включительно. Всего из полётной программы будут исключены пять ротаций (1 у Swiss, 2 у Eurowings, 2 у Lufthansa)", - сказал Яхнов в ответ на письменный запрос РИА Новости. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило". "Хезболлах" ранее заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240729/izrail-1962592747.html
https://ria.ru/20240727/livan-1962436521.html
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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, оон
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН
Lufthansa отменила рейсы в Бейрут до 30 июля

Lufthansa Group отменила рейсы в Бейрут и обратно до 30 июля включительно

© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Авиакомпании Lufthansa Group - Lufthansa, Swiss и Eurowings - отменили рейсы в Бейрут и обратно до 30 июля включительно на фоне угрозы эскалации конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Lufthansa Group Томас Яхнов.
«
"В связи с текущими событиями на Ближнем Востоке авиакомпании Lufthansa Group приняли решение приостановить полеты в Бейрут до 30 июля включительно. Всего из полётной программы будут исключены пять ротаций (1 у Swiss, 2 у Eurowings, 2 у Lufthansa)", - сказал Яхнов в ответ на письменный запрос РИА Новости.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
США предупредили Израиль об опасности удара по Бейруту, пишут СМИ
Вчера, 05:13
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило".
"Хезболлах" ранее заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Службы экстренной помощи и местные жители возле места обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Ливан осудил нападение на гражданских на Голанских высотах
27 июля, 21:54
 
В миреИзраильЛиванГоланские высотыБиньямин НетаньяхуХезболлаООН
 
 
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