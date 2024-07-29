https://ria.ru/20240729/baza-1962808701.html

Власти Молдавии заявили, что не связаны с созданием аналога "Миротворца"

Власти Молдавии заявили, что не связаны с созданием аналога "Миротворца" - РИА Новости, 29.07.2024

Власти Молдавии заявили, что не связаны с созданием аналога "Миротворца"

Правительство Молдавии не имеет отношение к созданию аналога украинской базы "Миротворец", заявил глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:47

2024-07-29T22:47

2024-07-29T22:47

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КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Правительство Молдавии не имеет отношение к созданию аналога украинской базы "Миротворец", заявил глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ. Ранее бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский сообщил, что в стране был создан сайт, призванный стать аналогом украинской базы "Миротворец". Он также отметил, что данный сайт публикует досье на политиков и активистов, чьи взгляды не совпадают с позицией партии "Действие и солидарность". Муравский полагает, что за созданием этого сайта стоит центр по борьбе с дезинформацией Patriot. "Правительство Молдавии не создавало этот сайт, знаю, что компетентные органы могут проверить и ответить, кто за этим стоит", - заявил Водэ в эфире телеканала TV8. По его словам, существует много подобных сайтов, в том числе и тех, что критикуют представителей власти. Водэ считает, что их не стоит воспринимать всерьез, однако надо выяснять, кто за этим стоит, анализировать цели создания подобных сайтов, а также разоблачать фейки. Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дунья миятович, мария захарова, обсе