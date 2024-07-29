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Байден предложил поправку об отмене неподсудности экс-президентов США - РИА Новости, 29.07.2024
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13:42 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/bayden-1962679959.html
Байден предложил поправку об отмене неподсудности экс-президентов США
Байден предложил поправку об отмене неподсудности экс-президентов США - РИА Новости, 29.07.2024
Байден предложил поправку об отмене неподсудности экс-президентов США
Президент США Джо Байден анонсировал план реформирования верховного суда страны, который предусматривает поправку к американской конституции об отмене... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:42
2024-07-29T13:42
в мире
сша
джо байден
верховный суд сша
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал план реформирования верховного суда страны, который предусматривает поправку к американской конституции об отмене неподсудности экс-глав государства за преступления в бытность лидерами, об этом он написал в публикации для издания Washington Post."Я призываю ввести конституционную поправку под названием "Никто не находится выше закона". Она ясно даст понять, что не существует неподсудности за преступления, который бывший президент совершил, когда пребывал у власти", - написал Байден.Второе предложение Байдена касается обеспечения ротации в верховном суде страны - он выдвигает идею об обязательной замене президентом одного из девяти верховных судей каждые два года и избрании каждого нового судьи на ограниченный 18-летний срок (на данный момент срок пребывания верховных судей США в должности законодательно не ограничен временными рамками). Третьим предложением является введение обязательного к исполнению единого этического кодекса для верховного суда. По словам Байдена, предложенные им меры имеют поддержку большинства американцев и специалистов по конституции вне зависимости от политических взглядов.
https://ria.ru/20240702/bayden-1956771335.html
https://ria.ru/20240701/tramp-1956720020.html
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в мире, сша, джо байден, верховный суд сша
В мире, США, Джо Байден, Верховный суд США
Байден предложил поправку об отмене неподсудности экс-президентов США

Байден анонсировал план реформирования верховного суда США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден анонсировал план реформирования верховного суда страны, который предусматривает поправку к американской конституции об отмене неподсудности экс-глав государства за преступления в бытность лидерами, об этом он написал в публикации для издания Washington Post.
"Я призываю ввести конституционную поправку под названием "Никто не находится выше закона". Она ясно даст понять, что не существует неподсудности за преступления, который бывший президент совершил, когда пребывал у власти", - написал Байден.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Байден объяснил, чем опасно решение суда по иммунитету президента
2 июля, 03:23
Второе предложение Байдена касается обеспечения ротации в верховном суде страны - он выдвигает идею об обязательной замене президентом одного из девяти верховных судей каждые два года и избрании каждого нового судьи на ограниченный 18-летний срок (на данный момент срок пребывания верховных судей США в должности законодательно не ограничен временными рамками).
Третьим предложением является введение обязательного к исполнению единого этического кодекса для верховного суда.
По словам Байдена, предложенные им меры имеют поддержку большинства американцев и специалистов по конституции вне зависимости от политических взглядов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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1 июля, 18:40
 
В миреСШАДжо БайденВерховный суд США
 
 
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