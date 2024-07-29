https://ria.ru/20240729/bashkirija-1962599568.html

В Башкирии деревню Миндигулово освободили от воды

В Башкирии деревню Миндигулово освободили от воды - РИА Новости, 29.07.2024

В Башкирии деревню Миндигулово освободили от воды

Деревня Миндигулово в Башкирии, где из-за подтопления всех домов эвакуировали жителей, освободилась от воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:06

2024-07-29T08:06

2024-07-29T09:05

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в челябинской области

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УФА, 29 июл - РИА Новости. Деревня Миндигулово в Башкирии, где из-за подтопления всех домов эвакуировали жителей, освободилась от воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."В связи с улучшением обстановки сняты с контроля 4 ситуации в Бурзянском, Баймакском и Белорецком районах. Придворовые территории освобождены от воды. В деревне Миндигулово, где было подтоплено 15 домов, вода ушла. Подтопленных домов нет. На территории Учалинского района продолжает работать аэромобильная группировка главного управления из Уфы", - говорится в утреннем релизе региональных спасателей.Всего в Башкирии на утро понедельника подтопленными остаются 47 придомовых территорий, 3 автодороги и 4 моста в Абзелиловском, Белорецком, Куюргазинском, Салаватском, Учалинском, Мелеузовском и Бурзянском районах. Угроза затоплений отсутствует, добавили в ведомстве. Ранее глава Бурзянского района Газиз Манапов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщал, что в деревне Миндигулово из-за затоплений 15 домов эвакуированы 45 человек, в том числе 18 детей. Эвакуированные разместились у родственников в других населенных пунктах.

https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области