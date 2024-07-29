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В Башкирии деревню Миндигулово освободили от воды - РИА Новости, 29.07.2024
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08:06 29.07.2024 (обновлено: 09:05 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/bashkirija-1962599568.html
В Башкирии деревню Миндигулово освободили от воды
В Башкирии деревню Миндигулово освободили от воды - РИА Новости, 29.07.2024
В Башкирии деревню Миндигулово освободили от воды
Деревня Миндигулово в Башкирии, где из-за подтопления всех домов эвакуировали жителей, освободилась от воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:06
2024-07-29T09:05
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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УФА, 29 июл - РИА Новости. Деревня Миндигулово в Башкирии, где из-за подтопления всех домов эвакуировали жителей, освободилась от воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."В связи с улучшением обстановки сняты с контроля 4 ситуации в Бурзянском, Баймакском и Белорецком районах. Придворовые территории освобождены от воды. В деревне Миндигулово, где было подтоплено 15 домов, вода ушла. Подтопленных домов нет. На территории Учалинского района продолжает работать аэромобильная группировка главного управления из Уфы", - говорится в утреннем релизе региональных спасателей.Всего в Башкирии на утро понедельника подтопленными остаются 47 придомовых территорий, 3 автодороги и 4 моста в Абзелиловском, Белорецком, Куюргазинском, Салаватском, Учалинском, Мелеузовском и Бурзянском районах. Угроза затоплений отсутствует, добавили в ведомстве. Ранее глава Бурзянского района Газиз Манапов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщал, что в деревне Миндигулово из-за затоплений 15 домов эвакуированы 45 человек, в том числе 18 детей. Эвакуированные разместились у родственников в других населенных пунктах.
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96
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
В Башкирии деревню Миндигулово освободили от воды

Деревня Миндигулово в Башкирии, где эвакуировали жителей, освободилась от воды

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия паводка в Башкирии
Последствия паводка в Башкирии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия паводка в Башкирии
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УФА, 29 июл - РИА Новости. Деревня Миндигулово в Башкирии, где из-за подтопления всех домов эвакуировали жителей, освободилась от воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
«
"В связи с улучшением обстановки сняты с контроля 4 ситуации в Бурзянском, Баймакском и Белорецком районах. Придворовые территории освобождены от воды. В деревне Миндигулово, где было подтоплено 15 домов, вода ушла. Подтопленных домов нет. На территории Учалинского района продолжает работать аэромобильная группировка главного управления из Уфы", - говорится в утреннем релизе региональных спасателей.
Всего в Башкирии на утро понедельника подтопленными остаются 47 придомовых территорий, 3 автодороги и 4 моста в Абзелиловском, Белорецком, Куюргазинском, Салаватском, Учалинском, Мелеузовском и Бурзянском районах. Угроза затоплений отсутствует, добавили в ведомстве.
Ранее глава Бурзянского района Газиз Манапов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщал, что в деревне Миндигулово из-за затоплений 15 домов эвакуированы 45 человек, в том числе 18 детей. Эвакуированные разместились у родственников в других населенных пунктах.
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
27 июля, 13:37
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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