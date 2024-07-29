https://ria.ru/20240729/avtobus-1962711164.html

На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения

На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения - РИА Новости, 29.07.2024

На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения

Рейсовый автобус сгорел на трассе в Брюховецком районе Кубани, пассажиры не пострадали, сообщило краевое ГУ МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:16

2024-07-29T15:16

2024-07-29T15:16

происшествия

брюховецкий район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел на трассе в Брюховецком районе Кубани, пассажиры не пострадали, сообщило краевое ГУ МВД в Telegram-канале. Уточняется, что рейсовый автобус сообщением "Брюховецкая- Большой Бейсуг" загорелся примерно в 11.20 мск на автодороге "Новоджерелиевская - Брюховецкая – Батуринская". По данным ведомства, произошло самопроизвольное возгорание передней части автобуса. "В момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Пассажиры были пересажены в другой автобус и продолжили движение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240710/dtp-1958839513.html

брюховецкий район

краснодарский край

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происшествия, брюховецкий район, краснодарский край