https://ria.ru/20240729/avtobus-1962711164.html
На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения
На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения - РИА Новости, 29.07.2024
На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения
Рейсовый автобус сгорел на трассе в Брюховецком районе Кубани, пассажиры не пострадали, сообщило краевое ГУ МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:16
2024-07-29T15:16
2024-07-29T15:16
происшествия
брюховецкий район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962710014_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_b462741d6196084c1b4c394d1b835138.jpg
КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел на трассе в Брюховецком районе Кубани, пассажиры не пострадали, сообщило краевое ГУ МВД в Telegram-канале. Уточняется, что рейсовый автобус сообщением "Брюховецкая- Большой Бейсуг" загорелся примерно в 11.20 мск на автодороге "Новоджерелиевская - Брюховецкая – Батуринская". По данным ведомства, произошло самопроизвольное возгорание передней части автобуса. "В момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Пассажиры были пересажены в другой автобус и продолжили движение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240710/dtp-1958839513.html
брюховецкий район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962710014_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_be59f034b4123d0e47ff9c58d0923fa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брюховецкий район, краснодарский край
Происшествия, Брюховецкий район, Краснодарский край
На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения
В Брюховецком районе Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения