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На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения - РИА Новости, 29.07.2024
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15:16 29.07.2024
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На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения
На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения - РИА Новости, 29.07.2024
На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения
Рейсовый автобус сгорел на трассе в Брюховецком районе Кубани, пассажиры не пострадали, сообщило краевое ГУ МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:16
2024-07-29T15:16
происшествия
брюховецкий район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел на трассе в Брюховецком районе Кубани, пассажиры не пострадали, сообщило краевое ГУ МВД в Telegram-канале. Уточняется, что рейсовый автобус сообщением "Брюховецкая- Большой Бейсуг" загорелся примерно в 11.20 мск на автодороге "Новоджерелиевская - Брюховецкая – Батуринская". По данным ведомства, произошло самопроизвольное возгорание передней части автобуса. "В момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Пассажиры были пересажены в другой автобус и продолжили движение", - говорится в сообщении.
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происшествия, брюховецкий район, краснодарский край
Происшествия, Брюховецкий район, Краснодарский край
На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения

В Брюховецком районе Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюСгоревший автобус на трассе в Брюховецком районе Краснодарскоого края
Сгоревший автобус на трассе в Брюховецком районе Краснодарскоого края - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Сгоревший автобус на трассе в Брюховецком районе Краснодарскоого края
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КРАСНОДАР, 29 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус сгорел на трассе в Брюховецком районе Кубани, пассажиры не пострадали, сообщило краевое ГУ МВД в Telegram-канале.
Уточняется, что рейсовый автобус сообщением "Брюховецкая- Большой Бейсуг" загорелся примерно в 11.20 мск на автодороге "Новоджерелиевская - Брюховецкая – Батуринская". По данным ведомства, произошло самопроизвольное возгорание передней части автобуса.
"В момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Пассажиры были пересажены в другой автобус и продолжили движение", - говорится в сообщении.
На месте ДТП на трассе в Краснодарском крае. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
На Кубани сгорел водитель "Лады Калина"
10 июля, 20:35
 
ПроисшествияБрюховецкий районКраснодарский край
 
 
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