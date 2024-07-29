https://ria.ru/20240729/aven-1962772431.html

Британия оштрафовала Авена по делу об обходе санкций, пишут СМИ

Британия оштрафовала Авена по делу об обходе санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024

Британия оштрафовала Авена по делу об обходе санкций, пишут СМИ

Управляющая компания, обсуживающая имущество российского предпринимателя Петра Авена в Великобритании, согласилась выплатить более 960 тысячи долларов в рамках... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:28

2024-07-29T18:28

2024-07-29T18:28

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великобритания

петр авен

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Управляющая компания, обсуживающая имущество российского предпринимателя Петра Авена в Великобритании, согласилась выплатить более 960 тысячи долларов в рамках расследования против бизнесмена за обход санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда. "Управляющий имуществом российского миллиардера Петра Авена согласился на взыскание более 750 тысяч фунтов стерлингов (963 260 долларов), чтобы положить конец почти двухлетнему расследованию британской полиции по поводу уклонения от санкций", - пишет СМИ. Кроме того, государству также были переданы тысячи фунтов наличными, ранее изъятые в особняке Авена под Лондоном, в соответствии с законом о "преступных доходах", сказано в материале. Отмечается, что расследование велось по поводу 3,7 миллиона фунтов стерлингов, переведенных в Великобританию из австрийского траста за несколько часов до введения европейских санкций. Как считают в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Петр Авен, у которого нет собственного банковского счете в стране, использовал в качестве "копилки" счета жены и фирм по управлению имуществом для финансирования своего образа жизни. Отмечается, что согласно постановлению суда, взыскания средств с банковских счетов прошли после того, как жена Авена и управляющие его недвижимостью признали, что средства представляли "подлежащую взысканию собственность или были предназначены для использования в противоправных целях".

https://ria.ru/20240411/sanktsii-1939263867.html

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в мире, великобритания, петр авен, россия, санкции в отношении россии