https://ria.ru/20240729/ataka-1962637498.html

Украинские дроны атаковали четыре села в Белгородской области

Украинские дроны атаковали четыре села в Белгородской области - РИА Новости, 29.07.2024

Украинские дроны атаковали четыре села в Белгородской области

Украинские дроны атаковали четыре населенных пункта в Краснояружском районе, Валуйском и Шебекинском округах, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:36

2024-07-29T11:36

2024-07-29T11:36

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали четыре населенных пункта в Краснояружском районе, Валуйском и Шебекинском округах, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сразу четыре населенных пункта нашей области с самого утра подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В Краснояружском районе в поселке Красная Яруга нанесен удар по инфраструктурному объекту. На территории поврежден один легковой автомобиль и навес. В селе Илек-Пеньковка дроном атакован социальный объект", - написал он. Глава области добавил, что в Валуйском округе на село Новопетровка с беспилотника сброшено взрывное устройство, в результате полностью разрушен частный дом, а в соседнем доме осколками посечены легковой автомобиль, фасад и забор. В Шебекинском городском округе дрон-камикадзе ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка, из-за взрыва загорелась крыша и второй этаж дома. Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания, заключил Гладков.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков