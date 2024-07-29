Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 29.07.2024 (обновлено: 12:26 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ataka-1962618445.html
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 29.07.2024
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
Пустой резервуар газокомпрессорной станции поврежден в результате атаки БПЛА в Тульской области, сообщило министерство по региональной безопасности на сайте. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:02
2024-07-29T12:26
специальная военная операция на украине
тульская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
РОССИЯ, 29 июл – РИА Новости. Пустой резервуар газокомпрессорной станции поврежден в результате атаки БПЛА в Тульской области, сообщило министерство по региональной безопасности на сайте. "В ночь на 29 июля пресечена атака БПЛА на один из объектов топливно-энергетической инфраструктуры региона. Пострадавших нет. Поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что процесс поставки газа потребителям не нарушен, организована работа экстренных служб.По данным Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников: 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями.
https://ria.ru/20240509/mchs-1944921133.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Происшествия
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА

В Тульской области при атаке БПЛА пострадал резервуар газокомпрессорной станции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОССИЯ, 29 июл – РИА Новости. Пустой резервуар газокомпрессорной станции поврежден в результате атаки БПЛА в Тульской области, сообщило министерство по региональной безопасности на сайте.
"В ночь на 29 июля пресечена атака БПЛА на один из объектов топливно-энергетической инфраструктуры региона. Пострадавших нет. Поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что процесс поставки газа потребителям не нарушен, организована работа экстренных служб.
По данным Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников: 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Появились подробности атаки БПЛА на завод в Башкирии
9 мая, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала