https://ria.ru/20240729/ataka-1962618445.html

В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА

В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 29.07.2024

В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА

Пустой резервуар газокомпрессорной станции поврежден в результате атаки БПЛА в Тульской области, сообщило министерство по региональной безопасности на сайте. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:02

2024-07-29T10:02

2024-07-29T12:26

специальная военная операция на украине

тульская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

РОССИЯ, 29 июл – РИА Новости. Пустой резервуар газокомпрессорной станции поврежден в результате атаки БПЛА в Тульской области, сообщило министерство по региональной безопасности на сайте. "В ночь на 29 июля пресечена атака БПЛА на один из объектов топливно-энергетической инфраструктуры региона. Пострадавших нет. Поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что процесс поставки газа потребителям не нарушен, организована работа экстренных служб.По данным Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников: 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями.

https://ria.ru/20240509/mchs-1944921133.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, происшествия