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В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 29.07.2024
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
Пустой резервуар газокомпрессорной станции поврежден в результате атаки БПЛА в Тульской области, сообщило министерство по региональной безопасности на сайте. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:02
2024-07-29T10:02
2024-07-29T12:26
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РОССИЯ, 29 июл – РИА Новости. Пустой резервуар газокомпрессорной станции поврежден в результате атаки БПЛА в Тульской области, сообщило министерство по региональной безопасности на сайте. "В ночь на 29 июля пресечена атака БПЛА на один из объектов топливно-энергетической инфраструктуры региона. Пострадавших нет. Поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что процесс поставки газа потребителям не нарушен, организована работа экстренных служб.По данным Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников: 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями.
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тульская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Происшествия
В Тульской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
В Тульской области при атаке БПЛА пострадал резервуар газокомпрессорной станции
РОССИЯ, 29 июл – РИА Новости.
Пустой резервуар газокомпрессорной станции поврежден в результате атаки БПЛА в Тульской области, сообщило министерство по региональной безопасности на сайте
.
"В ночь на 29 июля пресечена атака БПЛА на один из объектов топливно-энергетической инфраструктуры региона. Пострадавших нет. Поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что процесс поставки газа потребителям не нарушен, организована работа экстренных служб.
По данным Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников: 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями.