https://ria.ru/20240729/arest-1962811301.html
Защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны
Защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны - РИА Новости, 29.07.2024
Защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны
В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T23:26
2024-07-29T23:26
2024-07-29T23:28
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказал собеседник агентства.Тверской суд столицы на прошлой неделе отправил Белкова в СИЗО. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ).Ранее газета "Коммерсант" писала, что он был задержан за аферу при исполнении гособоронзаказа в бытность гендиректором публично-правовой Военно-строительной компании, ее работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Речь идет о махинациях при закупке томографа, стоимость которого в документах была завышена.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, москва, россия, тимур иванов
Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов
Защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны
Защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны Белкова