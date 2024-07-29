https://ria.ru/20240729/arest-1962811301.html

Защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

Защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны - РИА Новости, 29.07.2024

Защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T23:26

2024-07-29T23:26

2024-07-29T23:28

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказал собеседник агентства.Тверской суд столицы на прошлой неделе отправил Белкова в СИЗО. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ).Ранее газета "Коммерсант" писала, что он был задержан за аферу при исполнении гособоронзаказа в бытность гендиректором публично-правовой Военно-строительной компании, ее работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Речь идет о махинациях при закупке томографа, стоимость которого в документах была завышена.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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происшествия, москва, россия, тимур иванов