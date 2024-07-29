https://ria.ru/20240729/antarktida-1962585420.html

Российские ученые планируют проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды

Российские ученые планируют проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды - РИА Новости, 29.07.2024

Российские ученые планируют проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды

Российские ученые планируют разработать технологии, которые позволят впервые проникнуть в озеро Восток, скрытое под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T03:02

2024-07-29T03:02

2024-07-29T03:02

наука

восток

антарктида

ладожское озеро

александр макаров

наука

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские ученые планируют разработать технологии, которые позволят впервые проникнуть в озеро Восток, скрытое под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его уникальную экосистему, сообщил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров. В январе этого года был открыт новый зимовочный комплекс российской полярной станции Восток в центральной Антарктиде, он должен стать площадкой для крупных научных проектов, в том числе по изучению подледникового озера Восток. "Нам предстоит разработать технологию, которая позволит проникнуть в водоем, миллионы лет скрытый под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его уникальную экосистему", - сказал Макаров. По его словам, исследование озера и его донных отложений - это задача для российских ученых на два ближайших десятилетия. Озеро Восток – крупнейший на планете подледниковый водоем. Озеро было открыто в конце XX века в Антарктиде в районе российской антарктической станции Восток, в честь которой оно получило свое название. Его площадь составляет около 16 тысяч квадратных километров – немного меньше, чем площадь Ладожского озера, а глубина достигает 1,2 тысячи метров. На протяжении нескольких миллионов лет экосистема озера Восток изолирована от внешнего воздействия под толщей льда на глубине около 4 километров. Первое вскрытие озера состоялось 5 февраля 2012 года. На сегодняшний день это самое малоизученное место на планете.

https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html

https://ria.ru/20240128/antarktida-1923981023.html

восток

антарктида

ладожское озеро

россия

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восток, антарктида, ладожское озеро, александр макаров, наука, россия