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Российские ученые планируют проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды - РИА Новости, 29.07.2024
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Наука
 
03:02 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/antarktida-1962585420.html
Российские ученые планируют проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды
Российские ученые планируют проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды - РИА Новости, 29.07.2024
Российские ученые планируют проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды
Российские ученые планируют разработать технологии, которые позволят впервые проникнуть в озеро Восток, скрытое под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T03:02
2024-07-29T03:02
наука
восток
антарктида
ладожское озеро
александр макаров
наука
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские ученые планируют разработать технологии, которые позволят впервые проникнуть в озеро Восток, скрытое под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его уникальную экосистему, сообщил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров. В январе этого года был открыт новый зимовочный комплекс российской полярной станции Восток в центральной Антарктиде, он должен стать площадкой для крупных научных проектов, в том числе по изучению подледникового озера Восток. "Нам предстоит разработать технологию, которая позволит проникнуть в водоем, миллионы лет скрытый под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его уникальную экосистему", - сказал Макаров. По его словам, исследование озера и его донных отложений - это задача для российских ученых на два ближайших десятилетия. Озеро Восток – крупнейший на планете подледниковый водоем. Озеро было открыто в конце XX века в Антарктиде в районе российской антарктической станции Восток, в честь которой оно получило свое название. Его площадь составляет около 16 тысяч квадратных километров – немного меньше, чем площадь Ладожского озера, а глубина достигает 1,2 тысячи метров. На протяжении нескольких миллионов лет экосистема озера Восток изолирована от внешнего воздействия под толщей льда на глубине около 4 километров. Первое вскрытие озера состоялось 5 февраля 2012 года. На сегодняшний день это самое малоизученное место на планете.
https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html
https://ria.ru/20240128/antarktida-1923981023.html
восток
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восток, антарктида, ладожское озеро, александр макаров, наука, россия
Наука, Восток, Антарктида, Ладожское озеро, Александр Макаров, Наука, Россия
Российские ученые планируют проникнуть в озеро подо льдами Антарктиды

ААНИИ: российские ученые разработают технологию проникновения в озеро Восток

© РИА Новости / Александр СоловскийАнтарктида
Антарктида - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Александр Соловский
Антарктида. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские ученые планируют разработать технологии, которые позволят впервые проникнуть в озеро Восток, скрытое под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его уникальную экосистему, сообщил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.
В январе этого года был открыт новый зимовочный комплекс российской полярной станции Восток в центральной Антарктиде, он должен стать площадкой для крупных научных проектов, в том числе по изучению подледникового озера Восток.
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"Нам предстоит разработать технологию, которая позволит проникнуть в водоем, миллионы лет скрытый под ледяным щитом Антарктиды, не нарушив его уникальную экосистему", - сказал Макаров.
По его словам, исследование озера и его донных отложений - это задача для российских ученых на два ближайших десятилетия.
Озеро Восток – крупнейший на планете подледниковый водоем. Озеро было открыто в конце XX века в Антарктиде в районе российской антарктической станции Восток, в честь которой оно получило свое название. Его площадь составляет около 16 тысяч квадратных километров – немного меньше, чем площадь Ладожского озера, а глубина достигает 1,2 тысячи метров. На протяжении нескольких миллионов лет экосистема озера Восток изолирована от внешнего воздействия под толщей льда на глубине около 4 километров. Первое вскрытие озера состоялось 5 февраля 2012 года. На сегодняшний день это самое малоизученное место на планете.
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НаукаВостокАнтарктидаЛадожское озероАлександр МакаровНаукаРоссия
 
 
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