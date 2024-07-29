https://ria.ru/20240729/amerika-1962796111.html
Каждый третий американец страдает от долгов за медицину, заявила Харрис
Каждый третий американец страдает от долгов за медицину, заявила Харрис - РИА Новости, 29.07.2024
Каждый третий американец страдает от долгов за медицину, заявила Харрис
Более 100 миллионов американцев страдают от долгов за медицинские услуги и экономических ограничений, к которым они привели, заявила вице-президент США Камала... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:31
2024-07-29T20:31
2024-07-29T20:31
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Более 100 миллионов американцев страдают от долгов за медицинские услуги и экономических ограничений, к которым они привели, заявила вице-президент США Камала Харрис. "Никому не должны отказывать в доступе к экономическим возможностям, только потому что им требовалась неотложная медпомощь. Тем не менее сегодня более 100 миллионов американцев страдают от медицинских долгов, что усложняет для них одобрение кредита на машину, дом или на малый бизнес, что затрудняет для них возможность просто выжить, не говоря уже о продвижении вперед", - говорится в распространенном заявлении Харрис. По ее словам, нынешняя администрация уже простила должникам более 650 миллионов долларов, до 7 миллиардов планируется списать к 2026 году. По последним данным, численность населения США составляет 342 миллиона человек. Одновременно с выходом заявления Харрис о повальном медицинском долге граждан, омрачающем им "выживание", США объявили о новой военной помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов.
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в мире, сша, украина, камала харрис
В мире, США, Украина, Камала Харрис
Каждый третий американец страдает от долгов за медицину, заявила Харрис
Харрис: более 100 миллионов американцев страдают от долгов за медицинские услуги
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Более 100 миллионов американцев страдают от долгов за медицинские услуги и экономических ограничений, к которым они привели, заявила вице-президент США Камала Харрис.
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"Никому не должны отказывать в доступе к экономическим возможностям, только потому что им требовалась неотложная медпомощь. Тем не менее сегодня более 100 миллионов американцев страдают от медицинских долгов, что усложняет для них одобрение кредита на машину, дом или на малый бизнес, что затрудняет для них возможность просто выжить, не говоря уже о продвижении вперед", - говорится в распространенном заявлении Харрис.
По ее словам, нынешняя администрация уже простила должникам более 650 миллионов долларов, до 7 миллиардов планируется списать к 2026 году.
По последним данным, численность населения США составляет 342 миллиона человек.
Одновременно с выходом заявления Харрис о повальном медицинском долге граждан, омрачающем им "выживание", США объявили о новой военной помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов.