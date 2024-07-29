США выделили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов
Пентагон: США выделят ВСУ военную помощь на $1,5 млрд из фонда поддержки Украины
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США направят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму порядка полутора миллиардов долларов, выделенных из Фонда поддержки оборонных инициатив Украины (USAI), сообщил Пентагон.
"Пакет включает в себя средства по наращиванию возможностей ПВО Украины, огнестрельное и противотанковое оружие", — говорится в релизе.
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Кроме того, Вашингтон выделит Киеву военную помощь на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий.
Пакет будет включать ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников.
Выделение денег в рамках USAI означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправляет Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.
Согласно отчету американского оборонного ведомства, за 2023 финансовый год Киев получил от США по линии USAI оружие на 12,1 миллиарда долларов, в 2022-м сумма составила 6,3 миллиарда.
Россия настаивает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Киев наносит удары западным оружием по российским городам, погибают мирные жители. В конце июня ВСУ ударили пятью американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранения получили более 150 мирных граждан.