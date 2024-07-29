https://ria.ru/20240729/amerika-1962787064.html

США выделили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов

США выделили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 29.07.2024

США выделили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов

США направят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму порядка полутора миллиардов долларов, выделенных из Фонда поддержки оборонных инициатив Украины... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:36

2024-07-29T19:36

2024-07-29T20:23

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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США направят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму порядка полутора миллиардов долларов, выделенных из Фонда поддержки оборонных инициатив Украины (USAI), сообщил Пентагон."Пакет включает в себя средства по наращиванию возможностей ПВО Украины, огнестрельное и противотанковое оружие", — говорится в релизе.Кроме того, Вашингтон выделит Киеву военную помощь на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий.Пакет будет включать ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников.Выделение денег в рамках USAI означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправляет Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.Согласно отчету американского оборонного ведомства, за 2023 финансовый год Киев получил от США по линии USAI оружие на 12,1 миллиарда долларов, в 2022-м сумма составила 6,3 миллиарда.Россия настаивает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Киев наносит удары западным оружием по российским городам, погибают мирные жители. В конце июня ВСУ ударили пятью американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранения получили более 150 мирных граждан.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, нато