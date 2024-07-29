Рейтинг@Mail.ru
США выделили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 29.07.2024 (обновлено: 20:23 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/amerika-1962787064.html
США выделили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов
США выделили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 29.07.2024
США выделили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов
США направят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму порядка полутора миллиардов долларов, выделенных из Фонда поддержки оборонных инициатив Украины... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:36
2024-07-29T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321441_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b7986550f0435f41d3d99fda01c1cd7.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США направят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму порядка полутора миллиардов долларов, выделенных из Фонда поддержки оборонных инициатив Украины (USAI), сообщил Пентагон."Пакет включает в себя средства по наращиванию возможностей ПВО Украины, огнестрельное и противотанковое оружие", — говорится в релизе.Кроме того, Вашингтон выделит Киеву военную помощь на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий.Пакет будет включать ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников.Выделение денег в рамках USAI означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправляет Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.Согласно отчету американского оборонного ведомства, за 2023 финансовый год Киев получил от США по линии USAI оружие на 12,1 миллиарда долларов, в 2022-м сумма составила 6,3 миллиарда.Россия настаивает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Киев наносит удары западным оружием по российским городам, погибают мирные жители. В конце июня ВСУ ударили пятью американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранения получили более 150 мирных граждан.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321441_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_24f68e7402a410eb523174fb6f8ca5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
США выделили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда долларов

Пентагон: США выделят ВСУ военную помощь на $1,5 млрд из фонда поддержки Украины

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. США направят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму порядка полутора миллиардов долларов, выделенных из Фонда поддержки оборонных инициатив Украины (USAI), сообщил Пентагон.
"Пакет включает в себя средства по наращиванию возможностей ПВО Украины, огнестрельное и противотанковое оружие", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Запад испугался возмездия России
25 июля, 08:00
Кроме того, Вашингтон выделит Киеву военную помощь на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий.
Пакет будет включать ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников.
Выделение денег в рамках USAI означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправляет Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.
Согласно отчету американского оборонного ведомства, за 2023 финансовый год Киев получил от США по линии USAI оружие на 12,1 миллиарда долларов, в 2022-м сумма составила 6,3 миллиарда.
Россия настаивает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Киев наносит удары западным оружием по российским городам, погибают мирные жители. В конце июня ВСУ ударили пятью американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранения получили более 150 мирных граждан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа"
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала