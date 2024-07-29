https://ria.ru/20240729/alfa-1962588653.html

Полковник Зайцев рассказал, как группа "Альфа" задерживала шпионов

Полковник Зайцев рассказал, как группа "Альфа" задерживала шпионов - РИА Новости, 29.07.2024

Полковник Зайцев рассказал, как группа "Альфа" задерживала шпионов

Сотрудники легендарной группы "А" ("Альфа") не только обезвреживали террористов – им также поручалось задерживать опасных агентов иностранных спецслужб. Об этой РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T04:04

2024-07-29T04:04

2024-07-29T04:04

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москва

владимир зайцев

александр огородников

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

лефортово

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники легендарной группы "А" ("Альфа") не только обезвреживали террористов – им также поручалось задерживать опасных агентов иностранных спецслужб. Об этой части работы "альфовцев", о том, что они чувствовали, обезвредив предателей, РИА Новости рассказал руководитель многих таких операций полковник Владимир Зайцев. В понедельник исполняется 50 лет со дня создания первого в отечественной истории антитеррористического подразделения – группы "А" Седьмого Управления КГБ СССР (в настоящее время - Управление "А" Центра специального назначения ФСБ). "Альфа" против американских шпионов По словам Зайцева, группе "А" в свое время стали поручать задерживать шпионов не случайно. "К тому времени случалось, что установленный агент иностранной разведки не вышел на связь со своими "хозяевами", не стал изымать из тайника то, что там для него было заложено. Потом уже, после задержания и разоблачения, он сказал: "Да, я шел на место, но смотрю – на улице по углам люди в одинаковых пыжиковых шапках. Мне стало понятно, что это слежка, я испугался, и к тайнику не подошел", - вспоминает ветеран. В то же время, Седьмое управление КГБ, в которое входила группа "А", занималось наружным наблюдением, и его сотрудники умели быть "невидимыми". Кроме того, кого-то при задержании брали, применяя излишние усилия, после чего задержанный, например, требовал врача и тем самым получал больше времени на раздумья, как себя вести дальше, добавляет Зайцев. Считается, что окончательно группу "А" для, как говорится, "съема" шпионов было решено привлекать после самоубийства при задержании агента ЦРУ США, сотрудника отдела Америки Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР Александра Огородника, случившегося в июне 1977 года. Спустя менее чем месяц Владимир Зайцев (правда, еще не будучи сотрудником "Альфы", но служа в Седьмом Управлении КГБ) участвовал в задержании с поличным на Краснолужском мосту сотрудницы резидентуры ЦРУ в Москве Марты Петерсон, которая заложила тайник для Огородника. На фотографиях, имеющихся в открытом доступе, видно, что Зайцев был одет в форму милиционера. "Я изображал сотрудника милиции для того, чтобы в тот поздний вечер задержание Петерсон не выглядело как нападение на нее каких-то хулиганов, как она могла бы потом заявить. То есть моя форма в ее глазах придавала бы статус той операции", - пояснил ветеран. Петерсон не знала, что Огородника, который спустя небольшое время должен был подойти к тайнику, уже нет в живых. "И она начала нецензурно ругаться, пытаться применить приемы каратэ. Она очень громко кричала, чтобы Огородник, который, по плану сотрудников ЦРУ, шел бы вдоль стены Новодевичьего монастыря, понял бы, что происходит что-то не то и пройдет мимо", - рассказывает Зайцев. Правда, он тогда ухватил Петерсон за кисть руки так, что невольно сломал браслет со встроенным в него микрофоном. "Но когда мы везли ее в приемную КГБ, то я починил браслетик, даже погладил Петерсон по руке. Потом уже, спустя время, она рассказала, что узнала, кем был тот вежливый сотрудник милиции", - говорит ветеран. Вопросы психологии Перед тем, как провести "съем" очередного предателя, его личность тщательно изучали сотрудники КГБ. Это делалось, чтобы спрогнозировать поведение человека при задержании и избежать нежелательного для чекистов развития ситуации. "Конечно, люди разрабатывались, и не один день. Оперработники досконально изучали, как человек себя ведет, что пьет, с кем, и так далее", - вспоминает Зайцев. Ветеран рассказал, как впервые наиболее ярко увидел реакцию задержанного. "В поезде дальнего следования мы задержали сотрудника рыбной отрасли. После задержания его переодели. А в "Лефортово" нам для этого выдали какую-то застиранную робу синего цвета наподобие тех, в которых зэки ходят. К ней дали измятую, застиранную шапку, одно ухо у нее отвисало. Ботинки здоровые, большого размера", - говорит Зайцев. "И я вижу, он, сидя в купе переодетый во все это, подавленно смотрит на себя в зеркало. Только что он был таким холеным, представительным, одетым в дорогой костюм, рубашку с иголочки – американцы же ему платили. И вдруг такое преображение. И я по его взгляду читаю: "Если не расстреляют, то остаток жизни таким буду", - продолжает ветеран. По словам Зайцева, после этого он заинтересовался психологическими аспектами того, как детали задержания влияют на дальнейшее поведение шпиона - когда люди видели, что их "берут" аккуратно, без применения силы и угроз, то они легче шли на контакт со следователем. Более того, сотрудники группы "А" умели произвести "съем" так, чтобы никто не понял, что случилось – ни задерживаемый, ни возможные посторонние люди рядом. Для этого "альфовцы" специально тренировались, для них моделировались те или иные ситуации. "Готовились мы очень серьезно. Мы отрабатывали необходимые навыки в реальных условиях – в парках, в тех или иных зданиях при наличии народа. Меня даже наказать хотели за то, что я вроде бы "расшифровываю" нашу работу. Но потом руководство сочло это правильным – надо все "прокручивать" в практически боевой обстановке", - рассказывает Зайцев. Мерзавцев "снимали" аккуратно Сотрудники "Альфы" были в курсе, кого они задерживают. "Только один раз я сам этого заранее не знал. Это был самый "рентабельный", как его называют, агент ЦРУ - Адольф Толкачев. Он нанес нашей стране многомиллиардный ущерб. Задачу по задержанию мне ставили прямо на уровне руководства Седьмого управления КГБ: "Подберите группу хороших ребят, и чтоб ни один волос с его головы не упал". Ну, думаю, вдруг это политика, как раз только власть поменялась", - вспоминает Зайцев. Дело было в 1985-м, Толкачева задержали в начале июня того года. "Мне потом уже сказали, что это агент американской разведки. И у меня сразу даже такое облегчение было", - добавляет ветеран. Впрочем, в 1987 году Владимир Зайцев с сотрудниками задерживали бывшего первого заместителя министра внутренних дел СССР Юрия Чурбанова по делу о коррупции. Сотрудники "Альфы", зная, кого они "снимают", обязаны были сдержанно вести себя по отношению к предателям. Например, при задержании в 1986 году генерала ГРУ Дмитрия Полякова, сдавшего американцам многих советских военных разведчиков, в том числе нелегалов. Зайцев вспоминает, как после задержания одного из агентов зарубежных спецслужб контрразведчики КГБ вели оперативную игру с его "хозяевами", поскольку задержанный согласился их разоблачить. "Вдруг ко мне подходит один из наших сотрудников и говорит: "Владимир Николаевич, если он меня еще раз Сашей назовет, я его просто ударю. Это же такая сволочь, какой я ему Саша-то?". "Успокойся, говорю, это же для дела надо", - вспоминает ветеран. "Но всех этих агентов мы презирали. И от того, что мы взяли того или иного негодяя, моральная удовлетворенность была. И даже сейчас, когда о тех операциях рассказывают по телевизору, мы с нашими товарищами вспоминаем, и это чувство удовлетворения за сделанное есть и по сей день", - подчеркивает Зайцев. Владимир Зайцев - почетный сотрудник госбезопасности, с 1982 по 1992 годы прошел путь от начальника отделения до заместителя командира группы "А". На его счету участие в ряде операций по освобождению заложников. Зайцев также участвовал в боевых действиях в Афганистане. Под руководством Зайцева и других сотрудников группы "А" были задержаны многие крупные агенты ЦРУ. Почти все они, в том числе Толкачев и Поляков, за совершенные преступления были расстреляны по приговору суда.

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