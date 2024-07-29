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Появилось первое в истории видео столкновения исполинской акулы с кораблем - РИА Новости, 29.07.2024
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09:02 29.07.2024 (обновлено: 12:59 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/akula-1962603948.html
Появилось первое в истории видео столкновения исполинской акулы с кораблем
Появилось первое в истории видео столкновения исполинской акулы с кораблем - РИА Новости, 29.07.2024
Появилось первое в истории видео столкновения исполинской акулы с кораблем
Американские и ирландские ученые опубликовали видео, запечатлевшее момент столкновения исполинской акулы с кораблем, ролик показал Университет Орегона. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:02
2024-07-29T12:59
орегон
ирландия
международный союз охраны природы
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американские и ирландские ученые опубликовали видео, запечатлевшее момент столкновения исполинской акулы с кораблем, ролик показал Университет Орегона."Это первое известное нам свидетельство столкновения судна и морской мегафауны. Акула получила удар, пока кормилась близко к поверхности воды, и сразу же стала спускаться на дно, в более глубокие, шельфовые воды. Это резко отличается от ее поведения до удара", — сказал исследователь Тейлор Чаппл.Он подчеркнул, что это происшествие свидетельствует о необходимости принятия мер для снижения риска подобных ситуаций.На записи видно, что акула, подплывшая близко к поверхности воды, порезала спину о киль лодки. Затем она сразу же ушла на дно. На ее коже есть ссадины, но серьезных повреждений исследователи не обнаружили. Оправилась ли акула от удара, они не знают.Исполинская акула — второй по величине вид рыб. Максимальная зарегистрированная длина достигает 9,8 метра в длину. По неподтвержденным данным, встречаются экземпляры длиной до 15 метров. Максимальный зарегистрированный вес гигантской акулы составляет четыре тонны. У этих акул массивное рыхлое тело, огромный рот и очень крупные жаберные щели, способные раздуваться. Международный союз охраны природы внес исполинских акул в список находящихся под угрозой исчезновения, а Ирландия — одно из немногих мест, где они продолжают обитать.
https://ria.ru/20230924/akula-1898338834.html
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орегон, ирландия, международный союз охраны природы, в мире
Орегон, Ирландия, Международный союз охраны природы, В мире
Появилось первое в истории видео столкновения исполинской акулы с кораблем

В Ирландии впервые сняли видео столкновения исполинской акулы с судном

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американские и ирландские ученые опубликовали видео, запечатлевшее момент столкновения исполинской акулы с кораблем, ролик показал Университет Орегона.
"Это первое известное нам свидетельство столкновения судна и морской мегафауны. Акула получила удар, пока кормилась близко к поверхности воды, и сразу же стала спускаться на дно, в более глубокие, шельфовые воды. Это резко отличается от ее поведения до удара", — сказал исследователь Тейлор Чаппл.
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Он подчеркнул, что это происшествие свидетельствует о необходимости принятия мер для снижения риска подобных ситуаций.
На записи видно, что акула, подплывшая близко к поверхности воды, порезала спину о киль лодки. Затем она сразу же ушла на дно. На ее коже есть ссадины, но серьезных повреждений исследователи не обнаружили. Оправилась ли акула от удара, они не знают.
Исполинская акула — второй по величине вид рыб. Максимальная зарегистрированная длина достигает 9,8 метра в длину. По неподтвержденным данным, встречаются экземпляры длиной до 15 метров. Максимальный зарегистрированный вес гигантской акулы составляет четыре тонны. У этих акул массивное рыхлое тело, огромный рот и очень крупные жаберные щели, способные раздуваться. Международный союз охраны природы внес исполинских акул в список находящихся под угрозой исчезновения, а Ирландия — одно из немногих мест, где они продолжают обитать.
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