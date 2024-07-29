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Много красавиц и роз: как прошла акция "Проекта в красных платьях" - РИА Новости, 29.07.2024
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Культура
 
13:29 29.07.2024 (обновлено: 17:37 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/aktsiya-1962639863.html
Много красавиц и роз: как прошла акция "Проекта в красных платьях"
Много красавиц и роз: как прошла акция "Проекта в красных платьях" - РИА Новости, 29.07.2024
Много красавиц и роз: как прошла акция "Проекта в красных платьях"
В Москве прошла акция всероссийского "Проекта в красных платьях", в которой приняли участие десятки женщин и девушек. Об идее и красоте мероприятия — в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:29
2024-07-29T17:37
фото
культура
стиль жизни
акция
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Москве прошла акция всероссийского "Проекта в красных платьях", в которой приняли участие десятки женщин и девушек. Об идее и красоте мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
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4.7
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фото, фото, стиль жизни, акция
Фото, Культура, Стиль жизни, Акция

Много красавиц и роз: как прошла акция "Проекта в красных платьях"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Москве прошла акция всероссийского "Проекта в красных платьях", в которой приняли участие десятки женщин и девушек. Об идее и красоте мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Автор "Проекта в красных платьях" Элеонора Шипулина — президент Ассоциации женщин России. Его слоган: "Напомни миру о любви — наполни Вселенную прекрасным!"

Девушки и женщины участвуют в акции Проект в красных платьях на набережной Тараса Шевченко в Москве

Автор "Проекта в красных платьях" Элеонора Шипулина — президент Ассоциации женщин России. Его слоган: "Напомни миру о любви — наполни Вселенную прекрасным!"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Акции проекта проходят в разных регионах страны. В них участвуют десятки женщин и девушек в возрасте 20+.

Девушка участвует в акции Проект в красных платьях на набережной Тараса Шевченко в Москве

Акции проекта проходят в разных регионах страны. В них участвуют десятки женщин и девушек в возрасте 20+.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В 2024 году "Проект в красных платьях" поддерживает указ президента "О проведении в Российской Федерации Года семьи".

Девушки и женщины участвуют в акции Проект в красных платьях на набережной Тараса Шевченко в Москве

В 2024 году "Проект в красных платьях" поддерживает указ президента "О проведении в Российской Федерации Года семьи".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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3 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В мероприятии участницам помогают их мужья, отцы, братья, сыновья, знакомые мужчины, а в конце они традиционно дарят женщинам красные розы.

Девушки и женщины участвуют в акции Проект в красных платьях на Воробьевых горах в Москве

В мероприятии участницам помогают их мужья, отцы, братья, сыновья, знакомые мужчины, а в конце они традиционно дарят женщинам красные розы.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Также участницы надевают патриотичные триколорные розы. Средства за каждый купленный ими цветок пойдут на поддержку мужчин, которые находятся на СВО.

Девушки и женщины участвуют в акции Проект в красных платьях у станции метро Воробьевы горы в Москве

Также участницы надевают патриотичные триколорные розы. Средства за каждый купленный ими цветок пойдут на поддержку мужчин, которые находятся на СВО.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Для участниц акции организаторы подготовили различные мероприятия.

Девушки и женщины участвуют в акции Проект в красных платьях у станции метро Воробьевы горы в Москве

Для участниц акции организаторы подготовили различные мероприятия.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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6 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Девушки и женщины знакомились друг с другом на специальных завтраках до проведения акции. Могли пройти мастер-класс по подбору правильной красной помады и румян.

Девушки и женщины участвуют в акции Проект в красных платьях на набережной Тараса Шевченко в Москве

Девушки и женщины знакомились друг с другом на специальных завтраках до проведения акции. Могли пройти мастер-класс по подбору правильной красной помады и румян.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Разучивали танец для флешмоба и видеоролика. Участвовали в красивой постановочной фотосессии.

Девушки и женщины участвуют в акции Проект в красных платьях на Воробьевых горах в Москве

Разучивали танец для флешмоба и видеоролика. Участвовали в красивой постановочной фотосессии.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 8
 
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