https://ria.ru/20240729/aktsiya-1962639863.html

Много красавиц и роз: как прошла акция "Проекта в красных платьях"

Много красавиц и роз: как прошла акция "Проекта в красных платьях" - РИА Новости, 29.07.2024

Много красавиц и роз: как прошла акция "Проекта в красных платьях"

В Москве прошла акция всероссийского "Проекта в красных платьях", в которой приняли участие десятки женщин и девушек. Об идее и красоте мероприятия — в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:29

2024-07-29T13:29

2024-07-29T17:37

фото

культура

стиль жизни

акция

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Москве прошла акция всероссийского "Проекта в красных платьях", в которой приняли участие десятки женщин и девушек. Об идее и красоте мероприятия — в фотоленте РИА Новости.

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

фото, фото, стиль жизни, акция