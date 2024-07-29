https://ria.ru/20240729/afrika-1962790242.html
СМИ: часть Африки и Азии станет непригодной для жизни
СМИ: часть Африки и Азии станет непригодной для жизни - РИА Новости, 29.07.2024
СМИ: часть Африки и Азии станет непригодной для жизни
Через несколько лет Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека, такое мнение телеканалу CNN выразили ученые из американского университета... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:55
2024-07-29T19:55
2024-07-29T21:02
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Через несколько лет Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека, такое мнение телеканалу CNN выразили ученые из американского университета Пердью.Аналитики провели исследование на основе моделирования и информации о климатических изменениях. Ученые пришли к выводу, что постепенное повышение температуры и влажности приведет к возникновению опасных для человечества условий жизни в некоторых регионах мира."По данным исследования, Западная Африка и некоторые районы Южной Азии относятся к числу наиболее уязвимых — это регионы с очень высокой плотностью населения и зачастую ограниченным доступом к системам кондиционирования воздуха", — говорится в публикации.Отмечается, что температура воздуха будет повышаться и в ночное время, что не позволит человеческому организму нормально восстанавливаться.Новые условия жизни, считают ученые, будут крайне негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе человека и на мозге.Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что при наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI века около трех миллиардов человек, то есть около 30 процентов населения планеты, будут вынуждены сменить место жительства.По его словам, чтобы избежать негативного сценария, государства должны достичь углеродной нейтральности. Однако даже при наиболее благоприятном исходе событий часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды.
https://ria.ru/20240724/klimatolog-1961605417.html
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в мире, африка, азия, западная африка
В мире, Африка, Азия, Западная Африка
СМИ: часть Африки и Азии станет непригодной для жизни
CNN: в Западной Африке и Южной Азии станет невозможно жить людям из-за жары
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Через несколько лет Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека, такое мнение телеканалу CNN
выразили ученые из американского университета Пердью.
Аналитики провели исследование на основе моделирования и информации о климатических изменениях. Ученые пришли к выводу, что постепенное повышение температуры и влажности приведет к возникновению опасных для человечества условий жизни в некоторых регионах мира.
"По данным исследования, Западная Африка и некоторые районы Южной Азии относятся к числу наиболее уязвимых — это регионы с очень высокой плотностью населения и зачастую ограниченным доступом к системам кондиционирования воздуха", — говорится в публикации.
Отмечается, что температура воздуха будет повышаться и в ночное время, что не позволит человеческому организму нормально восстанавливаться.
Новые условия жизни, считают ученые, будут крайне негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе человека и на мозге.
Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что при наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI века около трех миллиардов человек, то есть около 30 процентов населения планеты, будут вынуждены сменить место жительства.
По его словам, чтобы избежать негативного сценария, государства должны достичь углеродной нейтральности. Однако даже при наиболее благоприятном исходе событий часть населения планеты все равно будет вынуждена покинуть родные земли из-за дефицита питьевой воды.