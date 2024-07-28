https://ria.ru/20240728/zemletryasenie-1962517814.html

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 28.07.2024

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Иватэ, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:38

2024-07-28T14:38

2024-07-28T14:38

в мире

япония

тихий океан

иватэ

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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Иватэ, сообщило главное метеорологическое управление страны. Очаг залегал на глубине 10 метров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в пяти префектурах, максимальная сила толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

япония

тихий океан

иватэ

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в мире, япония, тихий океан, иватэ