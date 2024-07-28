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В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 28.07.2024
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Иватэ, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:38
2024-07-28T14:38
2024-07-28T14:38
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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане на северо-востоке Японии в районе префектуры Иватэ, сообщило главное метеорологическое управление страны. Очаг залегал на глубине 10 метров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в пяти префектурах, максимальная сила толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, япония, тихий океан, иватэ
В мире, Япония, Тихий океан, Иватэ
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3