https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962483472.html
Стало известно, о чем Зеленский просил Орбана при личной встрече
Стало известно, о чем Зеленский просил Орбана при личной встрече - РИА Новости, 28.07.2024
Стало известно, о чем Зеленский просил Орбана при личной встрече
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог помочь организовать телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорится в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:57
2024-07-28T10:57
2024-07-28T13:13
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог помочь организовать телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорится в статье венгерского журналиста Сабольча Паньи, в начале июля анонсировавшего "мирное турне" венгерского политика."Владимир Зеленский якобы попросил Орбана во время их встречи 2 июля в Киеве помочь организовать разговор с бывшим президентом США и нынешним кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом", — написал он.Паньи добавил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда также призывали Трампа переговорить с Зеленским, поэтому непонятно, кто все же оказал наибольшее влияние на кандидата в президенты США.Ранее Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, итоги которого они высоко оценили. По словам Трампа, в случае победы на выборах он "принесет мир и прекратит войну". Зеленский, в свою очередь, написал в соцсети X, что договорился с собеседником о будущей личной встрече для обсуждения конкретных шагов по мирному урегулированию.На предвыборных дебатах с Байденом 27 июня экс-президент утверждал, что добьется урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги. При этом он подчеркнул, что украинского кризиса никогда бы не случилось, если бы Москва уважала американского президента.
https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949942528.html
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В мире, США, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Президентские выборы в США
Стало известно, о чем Зеленский просил Орбана при личной встрече
Журналист Паньи: Орбан помог организовать переговоры Трампа и Зеленского
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог помочь организовать телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорится в статье
венгерского журналиста Сабольча Паньи, в начале июля анонсировавшего "мирное турне" венгерского политика.
"Владимир Зеленский якобы попросил Орбана во время их встречи 2 июля в Киеве помочь организовать разговор с бывшим президентом США и нынешним кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом", — написал он.
Паньи добавил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда также призывали Трампа переговорить с Зеленским, поэтому непонятно, кто все же оказал наибольшее влияние на кандидата в президенты США.
Ранее Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, итоги которого они высоко оценили. По словам Трампа, в случае победы на выборах он "принесет мир и прекратит войну". Зеленский, в свою очередь, написал в соцсети X, что договорился с собеседником о будущей личной встрече для обсуждения конкретных шагов по мирному урегулированию.
На предвыборных дебатах с Байденом 27 июня экс-президент утверждал, что добьется урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги. При этом он подчеркнул, что украинского кризиса никогда бы не случилось, если бы Москва уважала американского президента.