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Число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 12 - РИА Новости, 28.07.2024
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00:28 28.07.2024 (обновлено: 02:56 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/vysoty-1962446667.html
Число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 12
Число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 12 - РИА Новости, 28.07.2024
Число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 12
Число погибших при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах достигло 12, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T00:28
2024-07-28T02:56
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
голанские высоты
ливан
хезболла
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах достигло 12, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 11 человек."Число жертв ракетной атаки "Хезболлах" по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 12", — пишет газета.По словам Хагари, удар наносился ракетой "Фалак-1" иранского производства.Ранее в субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что погибшие — дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман первым возложил ответственность за произошедшее на Бейрут и шиитское движение "Хезболла", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана. Как заявили в ЦАХАЛ, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана.В Тель-Авиве пообещали дать жесткий ответ и принять необходимые меры "для восстановления безопасности на северной границе".В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240728/obstrel-1962446379.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, голанские высоты, ливан, хезболла
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Голанские высоты, Ливан, Хезболла
Число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 12

ЦАХАЛ: число погибших при атаке на Голанские высоты возросло до 12

© AP Photo / Hassan ShamsМесто обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Hassan Shams
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах достигло 12, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 11 человек.
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"Число жертв ракетной атаки "Хезболлах" по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 12", — пишет газета.
По словам Хагари, удар наносился ракетой "Фалак-1" иранского производства.
Ранее в субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что погибшие — дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман первым возложил ответственность за произошедшее на Бейрут и шиитское движение "Хезболла", действующее, по его утверждению, под руководством Ирана. Как заявили в ЦАХАЛ, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана.
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В Тель-Авиве пообещали дать жесткий ответ и принять необходимые меры "для восстановления безопасности на северной границе".
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболла" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта. Ливан, со своей стороны, осудил нападение на мирных жителей и призвал к прекращению огня на всех фронтах.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами —особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года бывший президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.

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Обострение между Израилем и Ливаном

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, около 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГоланские высотыЛиванХезболла
 
 
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