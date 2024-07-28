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Демократы хотят лишить США выборов по примеру Украины, считает брат Трюдо - РИА Новости, 28.07.2024
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19:52 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/vybory-1962557107.html
Демократы хотят лишить США выборов по примеру Украины, считает брат Трюдо
Демократы хотят лишить США выборов по примеру Украины, считает брат Трюдо - РИА Новости, 28.07.2024
Демократы хотят лишить США выборов по примеру Украины, считает брат Трюдо
Победа на американских выборах президента Роберта Кеннеди-младшего принесет Канаде наибольшую пользу, но демократы в США пытаются не допустить его до борьбы,... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:52
2024-07-28T19:52
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НЭШВИЛЛ (США), 28 июл - РИА Новости. Победа на американских выборах президента Роберта Кеннеди-младшего принесет Канаде наибольшую пользу, но демократы в США пытаются не допустить его до борьбы, посадить Дональда Трампа и обеспечить отсутствие выборов - как у Владимира Зеленского на Украине, заявил РИА Новости брат канадского премьер-министра Джастина Трюдо Кайл Кемпер. "Лучшим исходом для Канады будет, если офис займет Роберт… Он ураган, он приносит энергию ото всюду, и она только растет", - сказал РИА Новости Кемпер на полях криптовалютной конференции в Нэшвилле. Брат Трюдо отметил, что считает Кеннеди-младшего наиболее квалифицированным для работы на посту президента, настоящим лидером и духовным человеком. По словам Кемпера, Демократическая партия США боится Кеннеди-младшего и пытается заблокировать ему доступ к голосованию. "Демпартия пытается исключить Роберта из бюллетеней, они не хотят, чтобы американцы могли за него честно проголосовать. Дональда Трампа они пытаются посадить в тюрьму. Они хотят того же, что имеет Владимир Зеленский: отсутствие выборов или мошеннические выборы", - подчеркнул Кемпер. Он считает, что Кеннеди является кандидатом, который несет альтернативу разделенному, токсичному и сломанному политическому ландшафту, пропитанному ненавистью. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240728/kanada-1962555602.html
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в мире, сша, канада, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джастин трюдо
В мире, США, Канада, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
Демократы хотят лишить США выборов по примеру Украины, считает брат Трюдо

Брат Трюдо Кемпер: демократы хотят лишить США выборов, как Зеленский на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЭШВИЛЛ (США), 28 июл - РИА Новости. Победа на американских выборах президента Роберта Кеннеди-младшего принесет Канаде наибольшую пользу, но демократы в США пытаются не допустить его до борьбы, посадить Дональда Трампа и обеспечить отсутствие выборов - как у Владимира Зеленского на Украине, заявил РИА Новости брат канадского премьер-министра Джастина Трюдо Кайл Кемпер.
"Лучшим исходом для Канады будет, если офис займет Роберт… Он ураган, он приносит энергию ото всюду, и она только растет", - сказал РИА Новости Кемпер на полях криптовалютной конференции в Нэшвилле.
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Брат Трюдо отметил, что считает Кеннеди-младшего наиболее квалифицированным для работы на посту президента, настоящим лидером и духовным человеком.
По словам Кемпера, Демократическая партия США боится Кеннеди-младшего и пытается заблокировать ему доступ к голосованию.
"Демпартия пытается исключить Роберта из бюллетеней, они не хотят, чтобы американцы могли за него честно проголосовать. Дональда Трампа они пытаются посадить в тюрьму. Они хотят того же, что имеет Владимир Зеленский: отсутствие выборов или мошеннические выборы", - подчеркнул Кемпер. Он считает, что Кеннеди является кандидатом, который несет альтернативу разделенному, токсичному и сломанному политическому ландшафту, пропитанному ненавистью.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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