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Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США - РИА Новости, 28.07.2024
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10:45 28.07.2024 (обновлено: 11:21 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/vybory-1962482357.html
Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США
Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США - РИА Новости, 28.07.2024
Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США
Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется, заявил помощник... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:45
2024-07-28T11:21
сша
россия
выборы президента сша — 2024
камала харрис
дональд трамп
николай патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется, заявил помощник президента Николай Патрушев."Нам совершенно все равно, (Дональд) Трамп или Камала (Харрис), в лучшую сторону для нас пока ничего не меняется", - сказал журналистам Патрушев, отвечая на вопрос, какой результат американских президентских выборов предпочтительнее для Москвы.
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сша, россия, выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп, николай патрушев
США, Россия, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп, Николай Патрушев
Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США

Патрушев: Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется, заявил помощник президента Николай Патрушев.
"Нам совершенно все равно, (Дональд) Трамп или Камала (Харрис), в лучшую сторону для нас пока ничего не меняется", - сказал журналистам Патрушев, отвечая на вопрос, какой результат американских президентских выборов предпочтительнее для Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Несостоявшийся путч и живой труп: смута в США грозит всему миру
26 июля, 08:00
 
СШАРоссияВыборы президента США — 2024Камала ХаррисДональд ТрампНиколай Патрушев
 
 
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