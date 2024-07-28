https://ria.ru/20240728/vybory-1962482357.html
Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США
Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США - РИА Новости, 28.07.2024
Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США
Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется, заявил помощник... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:45
2024-07-28T10:45
2024-07-28T11:21
сша
россия
выборы президента сша — 2024
камала харрис
дональд трамп
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется, заявил помощник президента Николай Патрушев."Нам совершенно все равно, (Дональд) Трамп или Камала (Харрис), в лучшую сторону для нас пока ничего не меняется", - сказал журналистам Патрушев, отвечая на вопрос, какой результат американских президентских выборов предпочтительнее для Москвы.
https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп, николай патрушев
США, Россия, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп, Николай Патрушев
Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США
Патрушев: Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США