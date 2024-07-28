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Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США

Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США - РИА Новости, 28.07.2024

Патрушев высказался о ходе предвыборной кампании в США

Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется, заявил помощник... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T10:45

2024-07-28T10:45

2024-07-28T11:21

сша

россия

выборы президента сша — 2024

камала харрис

дональд трамп

николай патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется, заявил помощник президента Николай Патрушев."Нам совершенно все равно, (Дональд) Трамп или Камала (Харрис), в лучшую сторону для нас пока ничего не меняется", - сказал журналистам Патрушев, отвечая на вопрос, какой результат американских президентских выборов предпочтительнее для Москвы.

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

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