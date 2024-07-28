https://ria.ru/20240728/vsu-1962543197.html

В Раде объяснили высокий процент возвращения в строй ВСУ

В Раде объяснили высокий процент возвращения в строй ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024

В Раде объяснили высокий процент возвращения в строй ВСУ

Неоднократно критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что высокий процент возвращения в строй среди солдат ВСУ, получивших ранения... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T18:03

2024-07-28T18:03

2024-07-28T19:48

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Неоднократно критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что высокий процент возвращения в строй среди солдат ВСУ, получивших ранения обусловлен массовыми потерями среди тяжелораненых на этапе эвакуации с поля боя.Ранее замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что более 75% военнослужащих ВСУ вынуждены возвращаться на поле боя после перенесенных ранений."Статистика будет хорошая, если тяжелые раненые не доезжают", - написала Безуглая на своей странице в соцсети Facebook*.Как утверждает Безуглая, такие цифры в официальной статистике обусловлены высоким уровнем смертности среди тяжело раненых еще по пути к стабилизационному пункту. По ее мнению, это обусловлено не только сложностями в эвакуации и интенсивностью боевых действий, но и низким качеством тактической медицины в ВСУ и пренебрежением статистикой об оказании первой доврачебной помощи на поле боя.Ранее Безуглая обвинила во лжи главкома ВСУ Александра Сырского. До этого она также неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, в частности - бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось. Среди прочего Безуглая также отмечала, что Сырский готов к капитуляции и не верит в победу.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html

https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html

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россия, вооруженные силы украины, украина