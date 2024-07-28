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В Одесской области рассказали, кого могут мобилизовать в ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
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15:06 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/vsu-1962523215.html
В Одесской области рассказали, кого могут мобилизовать в ВСУ
В Одесской области рассказали, кого могут мобилизовать в ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
В Одесской области рассказали, кого могут мобилизовать в ВСУ
Мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T15:06
2024-07-28T15:06
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. "Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время; ...закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность; (имел статус - ред.) "ограниченно годный", то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное время", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Одесского областного военкомата в соцсети Facebook*. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html
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украина, россия, сша, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Одесской области рассказали, кого могут мобилизовать в ВСУ

Одесский военкомат: мужчин моложе 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет.
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"Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время; ...закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность; (имел статус - ред.) "ограниченно годный", то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное время", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Одесского областного военкомата в соцсети Facebook*.
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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