В Одесской области рассказали, кого могут мобилизовать в ВСУ
Одесский военкомат: мужчин моложе 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет все равно могут мобилизовать в ВСУ, заявили в Одесском областном военкомате.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет.
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"Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время; ...закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность; (имел статус - ред.) "ограниченно годный", то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное время", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Одесского областного военкомата в соцсети Facebook*.
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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