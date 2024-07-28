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В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье
В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 28.07.2024
В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье
Четыре танка ВСУ уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:26
2024-07-28T14:26
2024-07-28T14:26
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Четыре танка ВСУ уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 11.00 по военным объектам в городе Харьков было нанесено два удара в районе Федоров. Первый по танковому полигону, расположенному рядом с Харьковским аэродромом, накрыли четыре танка. Второй по территории самого аэропорта, скорее всего, по легким самолетам и по летному составу", - сказал собеседник агентства. Так же он предоставил РИА Новости фотографию, на которой видно два столба темного дыма.
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харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье
Подполье: под Харьковом уничтожили четыре танка ВСУ ударом по полигону