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В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/vsu-1962514922.html
В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье
В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 28.07.2024
В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье
Четыре танка ВСУ уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:26
2024-07-28T14:26
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Четыре танка ВСУ уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 11.00 по военным объектам в городе Харьков было нанесено два удара в районе Федоров. Первый по танковому полигону, расположенному рядом с Харьковским аэродромом, накрыли четыре танка. Второй по территории самого аэропорта, скорее всего, по легким самолетам и по летному составу", - сказал собеседник агентства. Так же он предоставил РИА Новости фотографию, на которой видно два столба темного дыма.
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харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье

Подполье: под Харьковом уничтожили четыре танка ВСУ ударом по полигону

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня Торнадо-Г в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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Военнослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Четыре танка ВСУ уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«
"В 11.00 по военным объектам в городе Харьков было нанесено два удара в районе Федоров. Первый по танковому полигону, расположенному рядом с Харьковским аэродромом, накрыли четыре танка. Второй по территории самого аэропорта, скорее всего, по легким самолетам и по летному составу", - сказал собеседник агентства.
Так же он предоставил РИА Новости фотографию, на которой видно два столба темного дыма.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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