https://ria.ru/20240728/vsu-1962514922.html

В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье

В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 28.07.2024

В Харькове уничтожили четыре танка ВСУ, сообщило подполье

Четыре танка ВСУ уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:26

2024-07-28T14:26

2024-07-28T14:26

специальная военная операция на украине

харьков

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Четыре танка ВСУ уничтожены после удара по полигону возле Харьковского аэропорта, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 11.00 по военным объектам в городе Харьков было нанесено два удара в районе Федоров. Первый по танковому полигону, расположенному рядом с Харьковским аэродромом, накрыли четыре танка. Второй по территории самого аэропорта, скорее всего, по легким самолетам и по летному составу", - сказал собеседник агентства. Так же он предоставил РИА Новости фотографию, на которой видно два столба темного дыма.

https://ria.ru/20240727/germaniya-1962176008.html

харьков

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харьков, вооруженные силы украины