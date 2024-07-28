https://ria.ru/20240728/vsu-1962476820.html

"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ

"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024

"Слишком много". В США сделали тревожное заявление из-за положения ВСУ

Истребители F-16, которые в скором времени должны оказаться на Украине, не дадут преимущества ВСУ из-за превосходства российской армии, передает The Washington... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:58

2024-07-28T09:58

2024-07-28T11:00

украина

киев

россия

александр сырский

владимир зеленский

сергей лавров

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Истребители F-16, которые в скором времени должны оказаться на Украине, не дадут преимущества ВСУ из-за превосходства российской армии, передает The Washington Post."Просто самолетов слишком мало, а российских средств ПВО, способных их сбить, слишком много. Это означает, что первые F-16, скорее всего, будут служить для усиления ПВО Украины — сбивать воздушные цели, такие как ракеты, беспилотники и самолеты, — а не наносить удары по российской пехоте и другим военным объектам вблизи фронта", — пишет издание.В публикации отмечается, что Украина ожидает поставки около 20 истребителей, и такая скромная помощь сигнализирует об углубляющемся расколе в отношениях между Киевом и его союзниками.В беседе с WP украинский чиновник отметил, что ВСУ не смогут применять F-16 в непосредственной близости от размещения российских войск из-за угрозы российской ПВО. Главком ВСУ Александр Сырский также указывал, что истребители будут летать на расстоянии не менее 25 миль от линии фронта, в результате чего Украина вряд ли будет использовать эти самолеты для нанесения ударов по объектам на территории России.Защита F-16 на земле также будет непростой задачей, учитывая, что все аэродромы Украины находятся в пределах досягаемости российских ракет, пишет издание.Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что спустя полтора года Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240716/nagrada-1960028089.html

https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html

https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html

украина

киев

россия

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украина, киев, россия, александр сырский, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16