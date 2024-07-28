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Экс-офицер СБУ рассказал, как иностранные наемники покидают ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:18 28.07.2024 (обновлено: 13:04 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/vsu-1962453988.html
Экс-офицер СБУ рассказал, как иностранные наемники покидают ВСУ
Экс-офицер СБУ рассказал, как иностранные наемники покидают ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024
Экс-офицер СБУ рассказал, как иностранные наемники покидают ВСУ
Иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T03:18
2024-07-28T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
василий прозоров
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его данным, в отличие от украинских военных, которых мобилизуют бессрочно, иностранные наемники заключают первый контракт всего на полгода, причем имеют право разорвать его в любой момент. "Украинские военнослужащие, попадая в армию, — все, как в крепостном праве, до конца или до смерти. Только иностранец имеет право разорвать контракт и уехать. И сейчас в интернете очень много роликов иностранных военнослужащих, которые повоевали месяц-второй, увидели, что на самом деле творится, и быстренько-быстренько сбежали к себе на родину, рассказав, что тут вообще ад, тут кошмар. Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование, которое там и с деньгами кинет, и дырки затыкает "Интернациональным легионом", — рассказал Прозоров. По его словам, иностранные наемники жалуются, как их кидали в бесполезные атаки и в мясорубки под российскую артиллерию, на глупость украинского командования, подлость и предательство. В результате подобные ролики сильно бьют по имиджу украинской армии и в целом Украины, отбивая у потенциальных наемников желание туда приезжать. "Я думаю, основные сливки уже были собраны в 2022-2023 году. Сейчас, если едут, то реально, вот, из нищих стран просто заработать деньги и быстренько сбежать, пока русская артиллерия или авиация не "обнулила", — отметил Прозоров. В марте Минобороны России сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962427702.html
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в мире, украина, россия, польша, василий прозоров, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Василий Прозоров, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Экс-офицер СБУ рассказал, как иностранные наемники покидают ВСУ

Экс-офицер СБУ: иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
По его данным, в отличие от украинских военных, которых мобилизуют бессрочно, иностранные наемники заключают первый контракт всего на полгода, причем имеют право разорвать его в любой момент.
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"Украинские военнослужащие, попадая в армию, — все, как в крепостном праве, до конца или до смерти. Только иностранец имеет право разорвать контракт и уехать. И сейчас в интернете очень много роликов иностранных военнослужащих, которые повоевали месяц-второй, увидели, что на самом деле творится, и быстренько-быстренько сбежали к себе на родину, рассказав, что тут вообще ад, тут кошмар. Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование, которое там и с деньгами кинет, и дырки затыкает "Интернациональным легионом", — рассказал Прозоров.
По его словам, иностранные наемники жалуются, как их кидали в бесполезные атаки и в мясорубки под российскую артиллерию, на глупость украинского командования, подлость и предательство. В результате подобные ролики сильно бьют по имиджу украинской армии и в целом Украины, отбивая у потенциальных наемников желание туда приезжать.
"Я думаю, основные сливки уже были собраны в 2022-2023 году. Сейчас, если едут, то реально, вот, из нищих стран просто заработать деньги и быстренько сбежать, пока русская артиллерия или авиация не "обнулила", — отметил Прозоров.
В марте Минобороны России сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаВасилий ПрозоровАртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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