https://ria.ru/20240728/vmf-1962488381.html
Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России
Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России - РИА Новости, 28.07.2024
Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России
Президент РФ Владимир Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:34
2024-07-28T11:34
2024-07-28T12:07
россия
балтийск
владивосток
владимир путин
день военно-морского флота
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg
С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России."Сегодня парады боевых кораблей принимают Балтийск и Владивосток, Североморск и Каспийск, а также сирийский Тартус. Родной флот чествуют по всей большой нашей стране. Это убедительное признание его величайших заслуг перед родиной, его надёжности в защите наших национальных интересов", - сказал Путин в ходе выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.Он особо отметил, что многие флотские экипажи сегодня храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции."Так же, как и их великие предки, они отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты", - сказал глава государства.Он также поздравил с праздником весь личный состав Военно-морского Флота России и их близких."Поздравляю ваших жён, детей, родителей, для которых этот день – один из самых значимых и дорогих. Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html
россия
балтийск
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930257618_0:0:2739:2053_1920x0_80_0_0_289242d9d5b31b9222936fdfc5ddcf8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балтийск, владивосток, владимир путин, день военно-морского флота, общество
Россия, Балтийск, Владивосток, Владимир Путин, День Военно-Морского Флота, Общество
С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России.
«
"Сегодня парады боевых кораблей принимают Балтийск и Владивосток, Североморск и Каспийск, а также сирийский Тартус. Родной флот чествуют по всей большой нашей стране. Это убедительное признание его величайших заслуг перед родиной, его надёжности в защите наших национальных интересов", - сказал Путин в ходе выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.
Он особо отметил, что многие флотские экипажи сегодня храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
"Так же, как и их великие предки, они отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты", - сказал глава государства.
Он также поздравил с праздником весь личный состав Военно-морского Флота России и их близких.
"Поздравляю ваших жён, детей, родителей, для которых этот день – один из самых значимых и дорогих. Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач", - подчеркнул президент.