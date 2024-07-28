Рейтинг@Mail.ru
Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 28.07.2024 (обновлено: 12:07 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/vmf-1962488381.html
Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России
Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России - РИА Новости, 28.07.2024
Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России
Президент РФ Владимир Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:34
2024-07-28T12:07
россия
балтийск
владивосток
владимир путин
день военно-морского флота
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg
С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России."Сегодня парады боевых кораблей принимают Балтийск и Владивосток, Североморск и Каспийск, а также сирийский Тартус. Родной флот чествуют по всей большой нашей стране. Это убедительное признание его величайших заслуг перед родиной, его надёжности в защите наших национальных интересов", - сказал Путин в ходе выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.Он особо отметил, что многие флотские экипажи сегодня храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции."Так же, как и их великие предки, они отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты", - сказал глава государства.Он также поздравил с праздником весь личный состав Военно-морского Флота России и их близких."Поздравляю ваших жён, детей, родителей, для которых этот день – один из самых значимых и дорогих. Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html
россия
балтийск
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930257618_0:0:2739:2053_1920x0_80_0_0_289242d9d5b31b9222936fdfc5ddcf8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, балтийск, владивосток, владимир путин, день военно-морского флота, общество
Россия, Балтийск, Владивосток, Владимир Путин, День Военно-Морского Флота, Общество

Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России.
«
"Сегодня парады боевых кораблей принимают Балтийск и Владивосток, Североморск и Каспийск, а также сирийский Тартус. Родной флот чествуют по всей большой нашей стране. Это убедительное признание его величайших заслуг перед родиной, его надёжности в защите наших национальных интересов", - сказал Путин в ходе выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.
Он особо отметил, что многие флотские экипажи сегодня храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
"Так же, как и их великие предки, они отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты", - сказал глава государства.
Он также поздравил с праздником весь личный состав Военно-морского Флота России и их близких.
"Поздравляю ваших жён, детей, родителей, для которых этот день – один из самых значимых и дорогих. Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач", - подчеркнул президент.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День ВМФ в 2024 году: история и традиции праздника
10:47
 
РоссияБалтийскВладивостокВладимир ПутинДень Военно-Морского ФлотаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала