https://ria.ru/20240728/vmf-1962488381.html

Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России

Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России - РИА Новости, 28.07.2024

Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России

Президент РФ Владимир Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T11:34

2024-07-28T11:34

2024-07-28T12:07

россия

балтийск

владивосток

владимир путин

день военно-морского флота

общество

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С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил роль ВМФ в защите национальных интересов России."Сегодня парады боевых кораблей принимают Балтийск и Владивосток, Североморск и Каспийск, а также сирийский Тартус. Родной флот чествуют по всей большой нашей стране. Это убедительное признание его величайших заслуг перед родиной, его надёжности в защите наших национальных интересов", - сказал Путин в ходе выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.Он особо отметил, что многие флотские экипажи сегодня храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции."Так же, как и их великие предки, они отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты", - сказал глава государства.Он также поздравил с праздником весь личный состав Военно-морского Флота России и их близких."Поздравляю ваших жён, детей, родителей, для которых этот день – один из самых значимых и дорогих. Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html

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россия, балтийск, владивосток, владимир путин, день военно-морского флота, общество