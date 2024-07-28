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Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей - РИА Новости, 28.07.2024
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08:48 28.07.2024 (обновлено: 09:55 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/vladivostok-1962468372.html
Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей
Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей - РИА Новости, 28.07.2024
Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей
День Военно-морского флота России во Владивостоке отметили парадом кораблей и военное-морским шоу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:48
2024-07-28T09:55
безопасность
россия
владивосток
китай
виктор лиина
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
каспийская флотилия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. День Военно-морского флота России во Владивостоке отметили парадом кораблей и военное-морским шоу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В ознаменования Дня Военно-Морского Флота в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялись военно-морской парад и военно-спортивный праздник", - сообщили в ТОФ. Утром воскресенья катер связи "Ураган" с командующим Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктором Лиина, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, руководителями органов власти на борту обошел парадный строй кораблей в акватории бухты Золотой Рог. На 33 причале состоялось торжественное построение, в нем приняли участи моряки из КНР и Вьетнама, которые на этой неделе прибыли на военных кораблях с деловым заходом во Владивосток, уточнили в ТОФ. Военнослужащих поздравили с праздником. Далее на водной станции ТОФ для зрителей организовали зрелищное военное-морское шоу. Большие противолодочные корабли имитировали стрельбу из пушек по берегу, осуществляя огневую поддержку высаживающегося десанта. Береговая батарея имитировала огневую дуэль с кораблями поддержки. Десантный катер высадил морской спецназ на берег. Также зрители увидели показательные выступления морских пехотинцев и послушали ансамбль "Морпехи России", который выехал на площадку прямо на БТР. Как сообщает мэрия Владивостока, в течение дня в честь Дня ВМФ пройдут бесплатные пешеходные экскурсии с морской тематикой. В 22.00 (15.00 мск) планируется праздничный артиллерийский салют. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в акваториях главных баз Северного и Балтийского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море пройдут военно-морские парады и военно-спортивные праздники в ознаменование Дня Военно-Морского Флота России.
https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html
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безопасность, россия, владивосток, китай, виктор лиина, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, каспийская флотилия, день военно-морского флота
Безопасность, Россия, Владивосток, Китай, Виктор Лиина, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России, Каспийская флотилия, День Военно-Морского Флота

Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкВоенно-морской парад во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Военно-морской парад во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Военно-морской парад во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. День Военно-морского флота России во Владивостоке отметили парадом кораблей и военное-морским шоу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"В ознаменования Дня Военно-Морского Флота в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялись военно-морской парад и военно-спортивный праздник", - сообщили в ТОФ.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День ВМФ в 2024 году: история и традиции праздника
10:47
Утром воскресенья катер связи "Ураган" с командующим Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктором Лиина, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, руководителями органов власти на борту обошел парадный строй кораблей в акватории бухты Золотой Рог.
На 33 причале состоялось торжественное построение, в нем приняли участи моряки из КНР и Вьетнама, которые на этой неделе прибыли на военных кораблях с деловым заходом во Владивосток, уточнили в ТОФ. Военнослужащих поздравили с праздником.
Далее на водной станции ТОФ для зрителей организовали зрелищное военное-морское шоу. Большие противолодочные корабли имитировали стрельбу из пушек по берегу, осуществляя огневую поддержку высаживающегося десанта. Береговая батарея имитировала огневую дуэль с кораблями поддержки. Десантный катер высадил морской спецназ на берег.
Также зрители увидели показательные выступления морских пехотинцев и послушали ансамбль "Морпехи России", который выехал на площадку прямо на БТР.
Как сообщает мэрия Владивостока, в течение дня в честь Дня ВМФ пройдут бесплатные пешеходные экскурсии с морской тематикой. В 22.00 (15.00 мск) планируется праздничный артиллерийский салют.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в акваториях главных баз Северного и Балтийского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море пройдут военно-морские парады и военно-спортивные праздники в ознаменование Дня Военно-Морского Флота России.
Корабли на репетиции парада ко Дню Военно-Морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи
01:21
 
БезопасностьРоссияВладивостокКитайВиктор ЛиинаОлег КожемякоТихоокеанский флот ВМФ РоссииКаспийская флотилияДень Военно-Морского Флота
 
 
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