https://ria.ru/20240728/vladivostok-1962468372.html
Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей
Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей - РИА Новости, 28.07.2024
Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей
День Военно-морского флота России во Владивостоке отметили парадом кораблей и военное-морским шоу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:48
2024-07-28T08:48
2024-07-28T09:55
безопасность
россия
владивосток
китай
виктор лиина
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
каспийская флотилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962481037_0:292:3121:2048_1920x0_80_0_0_02a51206a0840ef69cdfa281552e1be4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. День Военно-морского флота России во Владивостоке отметили парадом кораблей и военное-морским шоу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В ознаменования Дня Военно-Морского Флота в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялись военно-морской парад и военно-спортивный праздник", - сообщили в ТОФ. Утром воскресенья катер связи "Ураган" с командующим Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктором Лиина, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, руководителями органов власти на борту обошел парадный строй кораблей в акватории бухты Золотой Рог. На 33 причале состоялось торжественное построение, в нем приняли участи моряки из КНР и Вьетнама, которые на этой неделе прибыли на военных кораблях с деловым заходом во Владивосток, уточнили в ТОФ. Военнослужащих поздравили с праздником. Далее на водной станции ТОФ для зрителей организовали зрелищное военное-морское шоу. Большие противолодочные корабли имитировали стрельбу из пушек по берегу, осуществляя огневую поддержку высаживающегося десанта. Береговая батарея имитировала огневую дуэль с кораблями поддержки. Десантный катер высадил морской спецназ на берег. Также зрители увидели показательные выступления морских пехотинцев и послушали ансамбль "Морпехи России", который выехал на площадку прямо на БТР. Как сообщает мэрия Владивостока, в течение дня в честь Дня ВМФ пройдут бесплатные пешеходные экскурсии с морской тематикой. В 22.00 (15.00 мск) планируется праздничный артиллерийский салют. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в акваториях главных баз Северного и Балтийского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море пройдут военно-морские парады и военно-спортивные праздники в ознаменование Дня Военно-Морского Флота России.
https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html
https://ria.ru/20240728/vmf-1962449059.html
россия
владивосток
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962481037_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_c15609c293c99d4d810c948024ac3676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владивосток, китай, виктор лиина, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, каспийская флотилия, день военно-морского флота
Безопасность, Россия, Владивосток, Китай, Виктор Лиина, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России, Каспийская флотилия, День Военно-Морского Флота