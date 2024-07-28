https://ria.ru/20240728/vladivostok-1962468372.html

Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей

Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей - РИА Новости, 28.07.2024

Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей

День Военно-морского флота России во Владивостоке отметили парадом кораблей и военное-морским шоу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:48

2024-07-28T08:48

2024-07-28T09:55

безопасность

россия

владивосток

китай

виктор лиина

олег кожемяко

тихоокеанский флот вмф россии

каспийская флотилия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. День Военно-морского флота России во Владивостоке отметили парадом кораблей и военное-морским шоу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В ознаменования Дня Военно-Морского Флота в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялись военно-морской парад и военно-спортивный праздник", - сообщили в ТОФ. Утром воскресенья катер связи "Ураган" с командующим Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктором Лиина, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, руководителями органов власти на борту обошел парадный строй кораблей в акватории бухты Золотой Рог. На 33 причале состоялось торжественное построение, в нем приняли участи моряки из КНР и Вьетнама, которые на этой неделе прибыли на военных кораблях с деловым заходом во Владивосток, уточнили в ТОФ. Военнослужащих поздравили с праздником. Далее на водной станции ТОФ для зрителей организовали зрелищное военное-морское шоу. Большие противолодочные корабли имитировали стрельбу из пушек по берегу, осуществляя огневую поддержку высаживающегося десанта. Береговая батарея имитировала огневую дуэль с кораблями поддержки. Десантный катер высадил морской спецназ на берег. Также зрители увидели показательные выступления морских пехотинцев и послушали ансамбль "Морпехи России", который выехал на площадку прямо на БТР. Как сообщает мэрия Владивостока, в течение дня в честь Дня ВМФ пройдут бесплатные пешеходные экскурсии с морской тематикой. В 22.00 (15.00 мск) планируется праздничный артиллерийский салют. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в акваториях главных баз Северного и Балтийского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море пройдут военно-морские парады и военно-спортивные праздники в ознаменование Дня Военно-Морского Флота России.

https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html

https://ria.ru/20240728/vmf-1962449059.html

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владивосток

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безопасность, россия, владивосток, китай, виктор лиина, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, каспийская флотилия, день военно-морского флота