https://ria.ru/20240728/vertolet-1962456928.html

Экипаж Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипаж Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 28.07.2024

Экипаж Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне действий группировки российских войск "Север", сообщило в воскресенье... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T05:02

2024-07-28T05:02

2024-07-28T13:07

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне действий группировки российских войск "Север", сообщило в воскресенье Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар... по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении. По докладам передового авианаводчика, все цели были успешно поражены, уточнили в оборонном ведомстве. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Поступила боевая задача по уничтожению скопления жилой силы в лесополосе. Выполнили расчет полета на предельно малой высоте, что исключает поражение и даже обнаружение вражеским ПВО. Нанесли удар по противнику с применением неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8. По докладу авианаводчика, цель поражена. Вернулись обратно на пункт нашего базирования. Поставленная боевая задача выполнена", – рассказал штурман разведывательно-ударного вертолёта Александр.

https://ria.ru/20240727/vsu-1962442470.html

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