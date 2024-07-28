https://ria.ru/20240728/venesuela-1962526350.html

Избиратели выстроились в длинные очереди на выборах президента Венесуэлы

Избиратели выстроились в длинные очереди на выборах президента Венесуэлы - РИА Новости, 28.07.2024

Избиратели выстроились в длинные очереди на выборах президента Венесуэлы

Избиратели выстраиваются в длинные очереди у участков, чтобы проголосовать на выборах президента Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T15:30

2024-07-28T15:30

2024-07-28T15:30

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КАРАКАС, 28 июл - РИА Новости. Избиратели выстраиваются в длинные очереди у участков, чтобы проголосовать на выборах президента Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости. Очереди растягиваются больше чем на сотню метров. Участки открылись с 6.00 (13.00 мск), но люди пришли занять очередь ещё раньше. "Я пришла к 4.30, пришла, чтобы сделать выбор для меня, для моих детей. Я думаю, что у людей здесь много веры (в будущее - ред.)", - сказала РИА Новости избиратель Марьяна. В воскресенье в Венесуэле проходят выборы президента Венесуэлы. Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными сегодня имеют действующий президент Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.

https://ria.ru/20240721/venesuela-1960991367.html

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