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Избиратели выстроились в длинные очереди на выборах президента Венесуэлы - РИА Новости, 28.07.2024
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15:30 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/venesuela-1962526350.html
Избиратели выстроились в длинные очереди на выборах президента Венесуэлы
Избиратели выстроились в длинные очереди на выборах президента Венесуэлы - РИА Новости, 28.07.2024
Избиратели выстроились в длинные очереди на выборах президента Венесуэлы
Избиратели выстраиваются в длинные очереди у участков, чтобы проголосовать на выборах президента Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T15:30
2024-07-28T15:30
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КАРАКАС, 28 июл - РИА Новости. Избиратели выстраиваются в длинные очереди у участков, чтобы проголосовать на выборах президента Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости. Очереди растягиваются больше чем на сотню метров. Участки открылись с 6.00 (13.00 мск), но люди пришли занять очередь ещё раньше. "Я пришла к 4.30, пришла, чтобы сделать выбор для меня, для моих детей. Я думаю, что у людей здесь много веры (в будущее - ред.)", - сказала РИА Новости избиратель Марьяна. В воскресенье в Венесуэле проходят выборы президента Венесуэлы. Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными сегодня имеют действующий президент Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
https://ria.ru/20240721/venesuela-1960991367.html
https://ria.ru/20240728/maduro-1962520576.html
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венесуэла, в мире
Венесуэла, В мире
Избиратели выстроились в длинные очереди на выборах президента Венесуэлы

Очереди на выборах президента Венесуэлы растянулись больше, чем на сотню метров

© РИА НовостиВыборы президента Венесуэлы
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости
Выборы президента Венесуэлы
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КАРАКАС, 28 июл - РИА Новости. Избиратели выстраиваются в длинные очереди у участков, чтобы проголосовать на выборах президента Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.
Очереди растягиваются больше чем на сотню метров.
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Участки открылись с 6.00 (13.00 мск), но люди пришли занять очередь ещё раньше.
«
"Я пришла к 4.30, пришла, чтобы сделать выбор для меня, для моих детей. Я думаю, что у людей здесь много веры (в будущее - ред.)", - сказала РИА Новости избиратель Марьяна.
В воскресенье в Венесуэле проходят выборы президента Венесуэлы. Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными сегодня имеют действующий президент Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа.
Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.
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Вчера, 14:52
 
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