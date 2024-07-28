https://ria.ru/20240728/venesuela-1962501306.html

В Венесуэле начались выборы президента

В Венесуэле начались выборы президента - РИА Новости, 28.07.2024

В Венесуэле начались выборы президента

В Венесуэле открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны, которые определят политический курс боливарианской республики на... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:17

2024-07-28T13:17

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КАРАКАС, 28 июл – РИА Новости. В Венесуэле открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны, которые определят политический курс боливарианской республики на следующие 6 лет. На территории южноамериканской страны голосование продлится с 6 до 18 часов. В зависимости от потока избирателей работа участков может быть продлена. Первые официальные результаты голосования, которое проходит в один тур, будут объявлены Национальным избирательными советом CNE после того, как тенденция подсчёта "станет необратимой", ожидается, что это произойдет в ночь на понедельник. Для победы кандидатам достаточно набрать простое большинство голосов. Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы реальный шанс быть избранными сегодня имеют действующий президент Николас Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. День голосования в этом году совпадает с днём рождения экс-президента Уго Чавеса. Сторонники чавизма, который представляет собой рыночный социализм в интерпретации Чавеса, будут голосовать за его преемника Николаса Мадуро, рассчитывая на продолжающееся восстановление централизованной экономики в условиях санкций при поддержке независимых от США стран, тогда как оппозиционеры рассчитывают вернуть Венесуэлу к либеральной системе рынка, ориентируясь на комплексную помощь Вашингтона в случае своей победы. Согласно данным CNE, к выборам допущены около 21,3 миллиона избирателей. Основная масса голосующих будет сосредоточена на национальной территории, поскольку из нескольких миллионов венесуэльцев, проживающих за границей, разрешение проголосовать получили лишь около 69 тысяч. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года сроком на шесть лет.

https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html

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венесуэла, сша, в мире