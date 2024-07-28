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"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:07 28.07.2024 (обновлено: 23:17 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - РИА Новости, 28.07.2024
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Киевский режим ведет себя очень странно, понимая неизбежность поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T23:07
2024-07-28T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Киевский режим ведет себя очень странно, понимая неизбежность поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Пару дней назад в разговоре с ней (с источником из Киева. — Прим. Ред.) она рассказала, что украинцы умом понимают, что проиграют, но эмоционально они не в состоянии с этим смириться", — отметил он.По словам эксперта, киевский режим действует все более противоречиво и запутанно. Аналитик предполагает, что различные ведомства в украинском правительстве даже начинают действовать независимо друг от друга."Как я уже много недель говорю, ситуация для украинцев на линии фронта становится все хуже и хуже с каждым днем, и это, возможно, объясняет некоторые из очень странных и противоречивых сообщений, которые поступают из Киева", — резюмировал Меркурис.По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962541043.html
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962556339.html
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в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

Меркурис: Киев понимает, что проиграл в конфликте, но не готов мириться с этим

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Киевский режим ведет себя очень странно, понимая неизбежность поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Пару дней назад в разговоре с ней (с источником из Киева. — Прим. Ред.) она рассказала, что украинцы умом понимают, что проиграют, но эмоционально они не в состоянии с этим смириться", — отметил он.
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По словам эксперта, киевский режим действует все более противоречиво и запутанно. Аналитик предполагает, что различные ведомства в украинском правительстве даже начинают действовать независимо друг от друга.
"Как я уже много недель говорю, ситуация для украинцев на линии фронта становится все хуже и хуже с каждым днем, и это, возможно, объясняет некоторые из очень странных и противоречивых сообщений, которые поступают из Киева", — резюмировал Меркурис.
По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
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