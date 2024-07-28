https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html

"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - РИА Новости, 28.07.2024

"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

Киевский режим ведет себя очень странно, понимая неизбежность поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T23:07

2024-07-28T23:07

2024-07-28T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948907136_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_1d1224ca1f72fb42ccabca57d78e1db4.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Киевский режим ведет себя очень странно, понимая неизбежность поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Пару дней назад в разговоре с ней (с источником из Киева. — Прим. Ред.) она рассказала, что украинцы умом понимают, что проиграют, но эмоционально они не в состоянии с этим смириться", — отметил он.По словам эксперта, киевский режим действует все более противоречиво и запутанно. Аналитик предполагает, что различные ведомства в украинском правительстве даже начинают действовать независимо друг от друга."Как я уже много недель говорю, ситуация для украинцев на линии фронта становится все хуже и хуже с каждым днем, и это, возможно, объясняет некоторые из очень странных и противоречивых сообщений, которые поступают из Киева", — резюмировал Меркурис.По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962541043.html

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962556339.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев