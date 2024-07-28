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"Развал фронта". В Германии забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 28.07.2024 (обновлено: 21:19 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962563680.html
"Развал фронта". В Германии забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Развал фронта". В Германии забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 28.07.2024
"Развал фронта". В Германии забили тревогу из-за ЧП на Украине
Потеряв контроль над Мирноградом, ВСУ столкнутся с крахом фронта, пишет Zeit. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T21:03
2024-07-28T21:19
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Потеряв контроль над Мирноградом, ВСУ столкнутся с крахом фронта, пишет Zeit."Мирноград находится на основной линии снабжения между Покровском и Часов Яром. Большая часть логистики ВСУ в регионе зависит именно от нее. Если контроль над городом перейдет к русским и линия снабжения будет прервана, то Украине грозит развал фронта", — говорится в материале.Отмечается, что без налаженной логистики положение украинских войск может значительно измениться. Автор статьи также добавляет, что ситуация украинских войск на двух из трех важнейших участков фронта сильно ухудшилось на фоне российского наступления."Однако еще хуже дела обстоят на западе, на участке фронта в районе Покровска. Наступающие на западном направлении российские подразделения смогли занять поселок Прогресс и, судя по всему, почти полностью окружили украинские позиции к северу от этого населенного пункта", — резюмируется в публикации.По данным Минобороны, совокупные потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962556339.html
https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962523410.html
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в мире, технологии, украина, германия, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Германия, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
"Развал фронта". В Германии забили тревогу из-за ЧП на Украине

Zeit: с потерей Мирнограда Украине грозит развал фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Потеряв контроль над Мирноградом, ВСУ столкнутся с крахом фронта, пишет Zeit.
"Мирноград находится на основной линии снабжения между Покровском и Часов Яром. Большая часть логистики ВСУ в регионе зависит именно от нее. Если контроль над городом перейдет к русским и линия снабжения будет прервана, то Украине грозит развал фронта", — говорится в материале.
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Отмечается, что без налаженной логистики положение украинских войск может значительно измениться. Автор статьи также добавляет, что ситуация украинских войск на двух из трех важнейших участков фронта сильно ухудшилось на фоне российского наступления.
"Однако еще хуже дела обстоят на западе, на участке фронта в районе Покровска. Наступающие на западном направлении российские подразделения смогли занять поселок Прогресс и, судя по всему, почти полностью окружили украинские позиции к северу от этого населенного пункта", — резюмируется в публикации.
По данным Минобороны, совокупные потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаГерманияЧасов ЯрВооруженные силы Украины
 
 
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